Seletiva do Campeonato de Simulações da ONU é realizada em Sergipe

Os estudantes do Centro de Excelência Master participaram, neste mês de junho, da etapa estadual do Campeonato de Simulações da Organização das Nações Unidas (ONU), evento promovido pela empresa Internationale Gotia, fundação sediada em Brasília e que realiza as simulações em todo o país.

A seletiva em Sergipe contou com simulações sobre os temas deste ano, que são a Primavera de Praga e os desafios da Inteligência Artificial. A segunda etapa, que é nacional, acontecerá na cidade de Brasília e contará com a participação de estudantes do Master já selecionados, a exemplo da aluna Cecília Vargas, que obteve o maior destaque da etapa estadual!

Sobre o Centro de Excelência Master

Experiente na arte de ensinar, o Centro de Excelência Master está localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE) e conta com uma história de 25 anos dedicados à educação. Com infraestrutura pensada para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem dentro e fora de sala de aula e um corpo docente formado por destacados profissionais da educação de Sergipe, o Master figura, desde a sua criação, entre as instituições de ensino de maior prestígio no estado. Instituído sobre pilares éticos e culturais direcionados para a formação cidadã, tem como missão promover uma ação educativa integrada e inovadora, capaz de preparar crianças e jovens para atuarem como protagonistas da história contemporânea.

Foto: Divulgação/Master

