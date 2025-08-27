Semed Aracaju debate o cuidado com a saúde mental para professores na EJA

A importância do cuidado com o bem-estar emocional foi destaque em palestra promovida pela Secretaria Municipal da Educação (Semed), na terça-feira, 26. No Espaço de Convivência, ocorreu a Formação de Professores com o tema Saúde Mental na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A proposta foi levar aos docentes informações sobre a relevância de voltar o olhar para si e do autocuidado, de manter o equilíbrio com ações que favoreçam a qualidade de vida.

O evento foi realizado por meio de uma parceria entre a Coordenadoria de Políticas Educacionais para a Diversidade (Coped) e a coordenação da EJA. Os conteúdos abordados foram voltados aos professores que atuam nas 15 escolas municipais e ensinam aos mais 1.500 alunos matriculados na modalidade. Segundo o assessor técnico da EJA, Welington Ferreira, a escolha do assunto foi feita pelos próprios professores por meio de uma enquete.

Welington Ferreira esclareceu que a formação evidencia a preocupação da Semed com a saúde mental de seus profissionais. Uma forma também de se colocar à disposição para ouvi-los e apoiá-los em questões de cunho emocional. “A rotina pode levar a um desgaste, e os professores devem entender que se em algumas situações surgirem sinais de cansaço, de estresse, ansiedade, é necessário se cuidar. Esse é um momento para o professor desacelerar, refletir, tomar algumas medidas consigo. Assim, será possível ter um ambiente mais favorável de trabalho, onde ele tenha menos estresse e consiga produzir com maior qualidade”, destacou o assessor.

A técnica da Educação da Coped e uma das palestrantes na formação, Laís Santos, frisou a necessidade de abordar o tema com professores da EJA. De acordo com ela, a modalidade exige um intenso envolvimento emocional. Com pessoas que trazem histórias de vulnerabilidade, violência e superação, muitas vezes é preciso um acolhimento a mais por parte do professor para motivar o estudante que deseja concluir os estudos. “Para cuidar do outro, é necessário antes cuidar de si. É importante parar um pouco e se escutar”, afirmou Laís Santos.

Também palestrante na formação, a técnica da Educação da Coped, Isadora Barbosa, explicou que uma das metas do evento foi levar ferramentas práticas para o professor aprender a administrar as próprias emoções. Nesse sentido, ela destacou a importância de identificar os sentimentos e nomeá-los, um passo fundamental para lidar melhor com eles e buscar ajuda profissional quando necessário. “Nosso objetivo é justamente passar as estratégias para que os professores possam colocá-las em prática, as quais ajudarão a preservar um ambiente escolar mais acolhedor e saudável tanto para eles quanto para os alunos”, apontou Isadora.

Sobre saúde mental, Isadora Barbosa conceituou que não se configura necessariamente como a falta de transtornos mentais ou a ausência de problemas. “Todos nós vamos ter adversidades durante a nossa vida, mas saúde mental tem a ver com a capacidade de um indivíduo de lidar com as próprias demandas e emoções, estabelecendo limites de forma equilibrada”, concluiu.

