Semed Aracaju participa de reunião do Pacto pela Educação no TCE/SE

A Secretaria Municipal da Educação de Aracaju (Semed) participou de reunião do Pacto pela Educação, iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), que tem como objetivo tratar dos desafios e dos avanços da educação sergipana. O encontro, que aconteceu na terça-feira, 10, contou com a participação da secretária da Semed, professora Edna Amorim.

Realizada mensalmente, a reunião foi conduzida pelo procurador do Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC/SE), João Augusto Bandeira de Mello, e contou com a presença da presidente da Corte, conselheira Susana Azevedo. Ambos são coordenadores da ação. Também participaram do encontro o coordenador do Laboratório de Políticas Públicas Manoel Bonfim (LMB) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Josué Modesto, o promotor Dr. Fausto Valois e representantes das secretarias municipais do estado.

A secretária Edna Amorim parabenizou o procurador João Augusto Bandeira de Mello por sua atuação no Ministério Público de Contas e no Pacto pela Educação, e destacou a importância do encontro. “Acredito muito no nosso trabalho, e no trabalho de todos os professores e educadores que aqui estão, e tenho certeza de que avançaremos nos indicadores educacionais”, frisou

No encontro, foram debatidos temas como as taxas de redução de matrícula em todo o estado de Sergipe, insucesso escolar e abandono, assim como o sucesso de alguns municípios em relação ao avanço da alfabetização. Sobre Aracaju, Edna Amorim ressaltou o aumento das matrículas na rede municipal de ensino. “Nós temos um aumento muito grande; ao invés de diminuir, a gente cresce muito, porque temos casos de alunos dos municípios da Região Metropolitana que matriculam seus filhos em Aracaju, e estamos verificando como fazer para que eles possam permanecer no seu município. Tenho atendido algumas mães que querem trazer seus filhos para a capital devido à qualidade do ensino, mas nós temos que atender à rede de Aracaju. Não podemos atender à rede da Barra dos Coqueiros e de Nossa Senhora do Socorro, pois não vamos conseguir. É um desafio”, disse a secretária.

O procurador João Augusto Bandeira de Mello falou sobre o quanto é importante que os gestores estejam engajados para que Sergipe avance nos índices educacionais. “Sergipe tem um papel muito grande e pode ter um protagonismo muito grande na educação do futuro, e é para isso que nós estamos trabalhando”, concluiu.

