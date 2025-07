Semed participa do 20º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação

A Secretaria da Educação de Aracaju (Semed) participa do 20º Fórum Nacional da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), até o dia 30 de julho, em Salvador, BA. O evento, que conta com a participação da secretária Edna Amorim, tem a missão de articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir e defender a educação pública, sob a responsabilidade dos municípios, com qualidade social.

Eleita em abril deste ano como conselheira nacional de Representantes (CNR) da Undime – seccional Sergipe, Edna Amorim destacou a importância do encontro para debater assuntos referentes à educação de Aracaju. “Estamos tendo a oportunidade de participar de um evento extremamente relevante para a rede municipal de ensino de Aracaju. É um momento de aprendizagem que contribuirá muito e se refletirá em nossos alunos e professores”, afirmou a secretária.

Durante o fórum, estão sendo debatidos temas como a valorização dos profissionais do magistério – seleção, formação, piso salarial, carreira e condições de trabalho; a educação especial na perspectiva inclusiva, promovendo equidade, acessibilidade atitudinal e comunicacional, e os desafios de implementação do Parecer nº 50/2023, que apresenta orientações para o atendimento de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA); além do enfrentamento das desigualdades para atingir a inclusão social com equidade.

