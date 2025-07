Sergas promove manhã de saúde e bem-estar em parceria com o Ipesaúde

Nesta terça-feira, 29, a Sergipe Gás S/A (Sergas), em parceria com o Ipesaúde, promoveu uma manhã dedicada ao cuidado e bem-estar dos colaboradores. A ação aconteceu no auditório da empresa e contou com serviços de vacinação, aferição de pressão arterial, testes de glicemia e sessões de massagem.

A iniciativa teve como objetivo incentivar a prevenção e o cuidado com a saúde dos profissionais, além de facilitar a atualização da caderneta de vacinação dos participantes.

“Hoje, estamos na Sergas com o ‘Ipes até você’. Por meio desse programa, é ofertado serviço de vacinação, aferição de pressão, glicemia e massagem. Esse serviço é importante porque proporciona prevenção à saúde e bem-estar,” destacou a chefe de gabinete da Diretoria de Promoção à Saúde do Ipesaúde, Gilvanda Salmeron.

A ação reforça o compromisso da Sergas com a saúde e qualidade de vida de seus colaboradores, promovendo ambientes corporativos mais saudáveis. “É o segundo evento que é promovido pela Sergas. O primeiro foi em 2018, onde a gente conseguiu vacinar toda a força da Sergas. E hoje nós estamos numa segunda etapa. E o que é interessante, porque inclusive otimiza o tempo dos colaboradores, onde eles podem estar aqui mesmo tomando as suas vacinas, e ainda cuida da saúde de cada um”, disse a colaboradora Leidevane Macedo.

“Foi uma ação coletiva que visa completar os nossos cartões de vacina, garantindo assim uma imunização individual e coletiva. Além disso, também tivemos a oportunidade de aferir a pressão, a glicemia, verificar peso, altura, e ganhamos também uma massagem relaxante para seguir essa semana de trabalho e concluir nossas atividades”, reforçou a secretária geral, Roselânia Dias.

Foto: Ascom/Segas