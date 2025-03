Sergipanidade é tema do novo Restaurante Escola do Senac Sergipe

Unidade no TCE/SE oferece atendimento ao público com culinária e decoração regionais

Inaugurado do dia 13 de março, o terceiro Restaurante Escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Sergipe está localizado na sede do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), com prestação de serviços de alimentação aberto ao público e funciona como espaço de formação prática para alunos dos cursos da área gastronômica ofertados pela instituição de educação profissional.

O Restaurante Escola foi planejado para um ambiente pedagógico com uma proposta voltada para o regionalismo. “A unidade atende 70 pessoas e tem um quadro de 17 funcionários, distribuídos nas áreas de atendimento ao cliente, garçom, auxiliar de cozinha, confeiteiros e equipe administrativa. Os pratos foram cuidadosamente escolhidos de acordo com a nossa região nordestina/sergipana. No cardápio, temos massas, proteínas, saladas, sobremesas, bebidas, tudo em um menu diversificado”, explanou a gerente do Centro de Gastronomia e Turismo do Senac Sergipe, Cristina Feitosa.

O engenheiro civil do Senac Sergipe, Flávio Andrade, contou como foi a concepção do projeto. “Nos baseamos em um estudo de necessidades dos setores pedagógicos. A partir dele, chegamos à proposta do espaço que contemplasse aulas teóricas e práticas. Aqui funcionava um alojamento, então adaptamos toda a infraestrutura do prédio de acordo com as exigências dos órgãos pertinentes, com as normas de acessibilidade e segurança”, frisou.

O arquiteto do Senac Sergipe, Quiones Aquino, informou que o anexo do TCE/SE, onde funciona o Restaurante Escola tem área total de 350 m² e conta com três ambientes pedagógicos: o salão (público) com a cozinha industrial, a sala de informática e a sala de aula teórica. “Toda a ambientação foi focada na representação da sergipanidade. Trouxemos símbolos dos nossos postais, nossa gastronomia, para relembrar e fortalecer ainda mais o compromisso do Senac Sergipe com a valorização da cultura sergipana e a capacitação das pessoas com esse olhar”, resumiu o profissional.

Funcionamento

O Restaurante Escola da sede do TCE/SE é aberto ao público e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h e das 12h às 15h.

Confira o cardápio do Restaurante Escola do TCE/SE: https://www.se.senac.br/cardapioescolatce

