Sergipano atinge marca entre os 500 melhores atletas do mundo

O Beach Tennis, modalidade que combina técnica, agilidade e diversão, acaba de ganhar destaque com a conquista de Luiz Loeser, atleta e instrutor da cidade de Aracaju. Com uma performance excepcional, Loeser alcançou a posição de número 479° no Ranking Mundial da Federação Internacional de Tennis (ITF), colocando-se entre os 500 melhores atletas do mundo nessa emocionante modalidade.

Essa conquista é um verdadeiro marco para Luiz Loeser e um reflexo de seu comprometimento e dedicação ao esporte. Sua trajetória no beach tennis tem sido marcada por um constante aprimoramento técnico e um esforço incansável em busca de resultados expressivos.

No início deste ano, Loeser estabeleceu como objetivo pessoal alcançar a colocação entre os 500 melhores do mundo até o final de 2023. Surpreendendo a si mesmo e a todos que o acompanham, ele conseguiu atingir essa meta antes mesmo do previsto. “Fiquei muito emocionado e ainda mais confiante de ir além. Conseguimos bater essa meta, agora vamos continuar com o foco total para avançarmos ainda mais”, disse Luiz.

Com a conquista alcançada, Luiz Loeser já traçou uma nova meta audaciosa: chegar à posição de número 300° no ranking mundial até o final do ano. Seu empenho e determinação são evidentes, e todos acreditam que ele está no caminho certo para alcançar esse novo objetivo.

Como instrutor de beach tennis em Aracaju, Luiz Loeser tem compartilhado sua paixão pelo esporte com alunos de todas as idades, transmitindo seus conhecimentos e motivando-os a alcançar seus próprios sonhos dentro da modalidade. “Sou instrutor aqui em Aracaju. E tenho a honra de poder compartilhar essas técnicas e metodologias com outras pessoas, bem como incentivar que elas ingressem no universo profissional. O esporte tem ganhado destaque em nossa cidade, e cada vez mais pessoas têm demonstrado interesse em não apenas ingressar nesse universo como diversão, lazer, mas também como profissional”, explicou Luiz.

Sendo o atleta de Sergipe melhor ranqueado no ranking do circuito mundial, Luiz Loeser se tornou um verdadeiro representante da excelência no beach tennis, levando o nome de Aracaju para o cenário internacional do esporte.

Foto assessoria

Obará Comunicação Integrada