Sergipe avança na expansão da educação infantil com o “Ameei”

O Governo de Sergipe reforça o compromisso com a educação infantil, em regime de colaboração com os municípios, ao implementar o Programa de Apoio aos Municípios para a Expansão da Educação Infantil (Ameei). Instituído pela Lei nº 9.340, de 13 de dezembro de 2023, o programa tem como meta atender à crescente demanda por uma educação inclusiva e de qualidade por meio da construção de 75 creches-escolas, promovendo um impacto positivo no desenvolvimento das crianças e de suas famílias.

Desde a assinatura do termo de adesão pelos municípios, 17 municípios já receberam os recursos iniciais para dar início às obras. Com um investimento de R$ 5,1 milhões em infraestrutura e R$ 300 mil em mobiliário, as creches do tipo 1 terão capacidade para atender a 316 crianças. Já as creches do tipo 2, com recursos de R$ 3,2 milhões para obras e R$ 200 mil para mobiliário, atenderão até 158 crianças.

A licitação para as creches do tipo 1 foi aprovada, enquanto a das creches do tipo 2 está em fase de planejamento. Os municípios contemplados com unidades do tipo 1 até o momento são: Aracaju, Lagarto, Estância, Tobias Barreto e Nossa Senhora do Socorro. Já as creches do tipo 2 serão construídas em Monte Alegre, Gararu, Boquim, Riachão do Dantas, Poço Verde, Laranjeiras, Areia Branca, Campo do Brito, Santa Luzia do Itanhi, Itaporanga d’Ajuda, Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora da Glória.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, afirma que a educação se faz em regime de colaboração e é um dever de todos. Para ele, o Ameei oportuniza que os municípios tenham mais autonomia e qualifiquem a educação pública desde a base. “Quando falamos em educação pública de Sergipe, não fazemos distinção se é rede estadual ou municipal. Queremos que nossas crianças e adolescentes tenham uma educação de qualidade, e o ‘Ameei’ estará presente para alcançarmos bons índices educacionais”, reforça.

O município de Estância, localizado no sul sergipano, foi um dos contemplados com a construção de uma creche do tipo 1. O município já está colocando em prática os planos estaduais da primeira infância. “Nós estamos muito felizes, porque isso vai permitir que as crianças da nossa comunidade, localizada em uma área vulnerável, tenham acesso a diversas oportunidades. Isso é muito bom para o nosso município e para a nossa comunidade em geral”, destaca o secretário municipal de Educação de Estância, João Luiz Andrade.

As novas creches-escolas foram projetadas para atender às necessidades de acessibilidade, segurança e modernidade, proporcionando um ambiente adequado para o aprendizado e o desenvolvimento das crianças. Além disso, o ‘Ameei’ oferece formação continuada para professores e outros profissionais da educação e materiais didáticos.

A coordenadora do programa na Seduc, Lívia Tavares, destacou a abrangência e a importância da iniciativa. “O Estado constrói essas creches-escolas, entrega mobiliadas e forma professores por dois anos. Essa é uma demonstração de que estamos atentos às necessidades das nossas crianças e de suas famílias. Essa iniciativa fortalece a política pública e coloca Sergipe em um novo patamar de desenvolvimento educacional”, conclui.

Sobre o programa

O ‘Ameei’ é uma parceria entre o Estado e os municípios, voltada para crianças de 0 a 5 anos. O programa inclui não apenas a construção das creches-escolas, mas também a entrega de equipamentos, materiais pedagógicos, mobília e a formação de diretrizes pedagógicas. Além disso, o governo está disponibilizando 75 semeadores e cinco consultores para auxiliar os municípios na execução das ações.

Foto: Maria Odília