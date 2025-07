Sergipe avança no controle das hepatites virais e reduz mortalidade por hepatite C

Sergipe apresentou avanços significativos no enfrentamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Segundo dados do Ministério da Saúde, o estado reduziu em 75% o número de mortes por hepatite C nos últimos dez anos, saindo de 12 para 3 mortes. No mesmo período, os óbitos por hepatite B também caíram, com uma redução de 57%. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem adotado estratégias para ampliar o acesso à testagem, por meio de ações itinerantes que percorrem diferentes regiões, facilitando o diagnóstico da doença.

A hepatite é uma inflamação do fígado, que pode ser causada por vírus ou uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. Em alguns casos são doenças silenciosas que nem sempre apresentam sintomas, mas quando estes estão presentes podem ser cansaço, febre, mal estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, urina escura e pele e, no estado avançado da doença, olhos amarelados.

“A principal forma de transmissão da hepatite C é pelo contato com sangue contaminado, por isso, a SES realiza ações educativas em salões de beleza, barbearias e espaços onde há risco de reutilização de instrumentos perfurocortantes, como alicates e lâminas. Também há possibilidade de transmissão sexual, embora em menor escala, motivo pelo qual o uso da camisinha continua sendo uma forma eficaz de prevenção”, explicou a referência técnica do Programa IST/Aids da SES, Almir Santana.

Para a hepatite B, além da prevenção por meio do uso de preservativos e do não compartilhamento de seringas ou objetos cortantes, existe vacina disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). A imunização é uma das frentes da campanha de combate à doença. Já o tratamento da hepatite C, após confirmação diagnóstica, deve ser iniciado o mais rápido possível. Em Sergipe, o atendimento especializado é realizado em parceria com o Hospital Universitário de Aracaju (HUA), responsável pelo acompanhamento clínico, e com o Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), que faz a dispensação dos medicamentos.

Hepatites virais

As hepatites virais, especialmente dos tipos A, B e C, são as que possuem mais incidência no Brasil. A hepatite A pode ser transmitida pelo sexo oral-anal, pela ingestão de alimentos e água contaminados, por mão não higienizadas ou sujas de fezes e por objetos contaminados. Nos casos das hepatites B e C, a transmissão pode ocorrer por relações sexuais sem preservativo, compartilhando seringas e agulhas e entre outros.

Testes rápidos

Com foco na prevenção e no cuidado com a saúde da população, a SES, por meio da unidade móvel ‘Fique Sabendo’, segue, durante o mês de julho, com a oferta de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C na Vila do Forró, localizada na Orla da Atalaia, em Aracaju. A ação visa facilitar o acesso à saúde e promover prevenção para o público-alvo. As testagens na Vila estão programadas para acontecer nos dias 11, 16, 22 e 26 de julho.

