Sergipe conquista 53 medalhas nas Paralimpíadas Escolares

A delegação de Sergipe brilhou nas Paralimpíadas Escolares 2024, realizadas em São Paulo entre os dias 25 e 30 de novembro, conquistando 53 medalhas e consolidando o estado como um dos grandes destaques no esporte paralímpico escolar do país. O desempenho foi possível graças ao apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), que viabilizou a viagem da equipe com a concessão das passagens aéreas, permitindo que os jovens paratletas competissem no maior evento paralímpico escolar do Brasil.

Sergipe participou de quatro modalidades e alcançou grandes resultados. A paranatação foi o grande destaque em número de medalhas, com 17 ouros, 17 pratas e cinco bronzes, reafirmando a qualidade técnica dos nadadores do estado. No paratletismo, foram três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, mostrando força e consistência na pista e no campo. Já no halterofilismo, uma estreia brilhante rendeu uma medalha de ouro, enquanto o parabadminton trouxe duas pratas e um bronze.

Entre os destaques individuais, Anna Clara, veterana das Paralimpíadas Escolares com seis participações consecutivas no paratletismo, fez história ao estrear no halterofilismo e conquistar a medalha de ouro, superando sua própria marca. Ela comemorou emocionada. “Foi uma experiência única. Já participei de muitas competições, mas estrear em uma nova modalidade e conquistar o ouro foi especial. Essa medalha tem um significado muito importante para mim e me motiva a continuar me dedicando ao esporte”, disse a atleta.

Outro grande momento foi protagonizado por Mariany, da paranatação, que disputou pela primeira vez a competição e já voltou com medalhas no peito. Ela destacou a importância do apoio do Estado para que Sergipe fosse representado no evento: “Foi uma experiência incrível, algo que eu nunca vou esquecer. Competi contra atletas muito fortes e consegui trazer medalhas para o nosso estado. Sou muito grata ao Governo de Sergipe por nos proporcionar essa oportunidade”.

No parabadminton, José Sócrates, que domina a modalidade em sua classe no cenário estadual, viveu um momento especial ao participar pela primeira vez de uma competição nacional. Ele comemorou a conquista de medalhas e o aprendizado. “Foi muito emocionante estar lá. Fiquei muito feliz com minha medalha e já quero treinar mais para voltar no próximo ano”, afirmou, destacando o impacto positivo da experiência.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, celebrou o desempenho da delegação sergipana e ressaltou o compromisso do governo estadual com o desenvolvimento do esporte paralímpico. “Estamos muito orgulhosos de cada atleta que representou Sergipe nas Paralimpíadas Escolares. Esses jovens são exemplos de superação, dedicação e talento. O Governo de Sergipe entende que investir no esporte é investir em inclusão, cidadania e transformação de vidas. O resultado reforça o nosso potencial e nos motiva a continuar apoiando iniciativas como essa”, ressaltou.

Com 53 medalhas no total, a delegação de Sergipe volta para casa com o orgulho de ter representado sua terra com excelência, e o reconhecimento do talento de seus paratletas. As conquistas refletem não apenas o trabalho duro dos atletas e técnicos, mas também o compromisso do Estado em garantir que todos tenham acesso ao esporte. O desempenho é um marco para Sergipe e uma inspiração para futuros talentos paralímpicos.

Foto: Ascom Seel