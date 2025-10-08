Sergipe conquista as primeiras medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros 2025

Com apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), o Time Sergipe iniciou sua participação nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2025 com conquistas expressivas. O investimento do Governo Estadual garantiu transporte, uniformes e alimentação para toda a delegação, reafirmando o compromisso com o incentivo ao esporte de base e com a formação de novos talentos.

A cerimônia oficial de abertura dos JEBs aconteceu na noite da última terça-feira, 7, e contou com apresentações culturais de Minas Gerais e o tradicional desfile das delegações. Representando a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, a secretária executiva, Andréa Blum, participou da cerimônia e reforçou a importância dessa vivência esportiva para os estudantes. “Que cada atleta viva essa experiência com alegria e determinação. O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação, e Sergipe está muito bem representado aqui nos JEBs”, frisou.

O chefe da delegação de Sergipe, Ulisses Máximos, destacou o entusiasmo e a energia dos jovens atletas. “Sergipe é uma delegação muito bonita, unida e cheia de garra. Tenho certeza de que nossos atletas vão representar o estado com muito orgulho e comprometimento”, enfatizou.

O primeiro dia oficial de competições em Uberlândia (MG), ocorrido na terça-feira, já trouxe as primeiras medalhas para o estado. Na natação, os atletas Juliana Sotero e Kauã Raupp subiram ao pódio nas provas de 50 metros peito, série prata.

O jovem nadador Kauã garantiu a prata, marcando o início das vitórias sergipanas na competição, e destacou o sentimento de superação e orgulho. “Essa medalha é só o começo. Treinamos muito e ver o resultado aparecer é gratificante. Quero seguir dando o meu melhor para trazer mais conquistas para o nosso estado”, comemorou.

Já a nadadora Juliana conquistou a medalha de bronze e contou sobre a emoção do momento. “Estou muito feliz com essa medalha. É uma emoção enorme representar Sergipe e ver que todo o esforço dos treinos valeu a pena”, celebrou.

A delegação sergipana é composta por 190 atletas, 33 treinadores e 22 oficiais, divididos em três blocos e 17 modalidades esportivas. Neste primeiro bloco, além da natação, Sergipe também está representado nas modalidades futsal, badminton, tênis de mesa, vôlei de quadra e vôlei de praia.

Os Jogos Escolares Brasileiros 2025 seguem até o dia 28 de outubro, reunindo estudantes-atletas de todo o país em uma grande celebração do esporte, da integração e do talento juvenil brasileiro.

Foto: Ascom Seel