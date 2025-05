Sergipe derrota o Lagarto por 3 a 0 no estádio Paulo Barreto, na 3ª rodada

Os dois representantes da Federação Sergipana de Futebol (FSF), entraram em campo nesta tarde deste sábado (03) pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

O duelo entre Lagarto e Sergipe na competição nacional aconteceu no estádio Paulo Barreto, em Lagarto.

Os gols saíram no segundo tempo. O time colorado venceu por 3 a 0. Aos quatro minutos, Wesley abriu o placar. Em seguida, aos 11 minutos, em cobrança de pênalti, Pedro Maycon ampliou. E Reny Max, também de pênalti, marcou o terceiro aos 49.

Essa foi a primeira vitória do Sergipe, na Série D de 2025. Já o Lagarto amargou a primeira derrota, na competição. As equipes voltam a campo no próximo fim de semana. Acompanhe os detalhes da 4ª rodada do Grupo A4:

Sábado (10/05)

17h – Sergipe x Asa, arena Batistão, em Aracaju

17h – Penedense x Lagarto, estádio Alfred Leahy, em Penedo

Com informações da FSF – Foto: José Camilo/LFC