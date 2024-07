Sergipe é eliminado na primeira fase da Série D pelo 3º ano seguido

O Retrô foi dominante do começo ao fim e viu no seu camisa 19 uma das melhores atuações desta Série D. Sem criar, o Sergipe conseguiu apenas manter o placar no segundo tempo.

O Retrô jogou nesta segunda-feira (08), pela 12ª rodada do Grupo A4 do Campeonato Brasileiro da Série D e goleou o Sergipe por 5 a 0, no Arruda. Com a goleada, o Retrô chegou a 20 pontos, manteve a liderança do Grupo A4.

O Sergipe é o lanterna da competição com apenas nove pontos e, faltando duas rodadas para o final da primeira fase, já está eliminado. O Retrô segue no 2º lugar do Grupo A4 da Série D com 20 pontos e está mais próximo da classificação.

O time rubro tem mais dois jogos para cumprir tabela. Enfrenta o Jacuipense no próximo sábado, na Arena Batistão, e se despede da Série D no domingo seguinte, contra o ASA, fora de casa.

O Retrô volta a jogar no próximo sábado, às 16h00, podendo confirmar a classificação, diante do Juazeirense, no Adauto Moraes, fora de casa.

Também no sábado, o Sergipe encara a Jacuipense, em casa, no Batistão.

Foto: Retrô