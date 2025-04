Sergipe empata com o Juazeirense em jogo válido pela série D

O Sergipe não conseguiu aproveitar o fator casa e ficou no empate sem gols com a Juazeirense na tarde desse domingo (27), na Arena Batistão, em partida válida pela segunda rodada do Grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro e Futebol. Apesar da pressão exercida, principalmente no segundo tempo, o time sergipano não conseguiu furar a defesa adversária e somou apenas um ponto.

Com o resultado, o time colorado chega a um ponto na competição e ainda não sabe o que é vencer na Série D 2025. Na estreia, o Sergipe havia sido derrotado pelo Jequié, fora de casa, e agora soma apenas um ponto em dois jogos disputados.

O confronto deste domingo colocou frente a frente os dois únicos times que ainda não haviam pontuado no Grupo A4. A Juazeirense também havia perdido na primeira rodada e, assim como o Sergipe, conquistou seu primeiro ponto na competição.

Domínio sem efetividade

O Sergipe dominou as ações ofensivas durante toda a partida. Foram 30 finalizações contra apenas 7 da Juazeirense, além de 12 escanteios a favor do time da casa, demonstrando a pressão exercida pelos comandados do técnico alvirrubro.

No primeiro tempo, o jogo foi equilibrado, com poucas chances claras para ambos os lados. A melhor oportunidade do Sergipe veio em uma finalização que passou raspando a trave do goleiro da Juazeirense.

Na etapa final, o Gipão voltou com postura mais ofensiva e criou diversas oportunidades para abrir o placar. O time baiano se fechou defensivamente e apostou nos contra-ataques, que não surtiram efeito. Apesar da insistência e do volume ofensivo (6 finalizações no alvo contra apenas 1 da Juazeirense), o Sergipe não conseguiu balançar as redes.

Oito jogos sem vitória

O empate manteve o retrospecto negativo do Sergipe contra a Juazeirense. A última vitória do time sergipano sobre o Cancão de Fogo aconteceu há quase 12 anos, em julho de 2013, quando goleou o adversário por 6 a 1 em Carmópolis. Desde então, são oito jogos sem vitória contra o time baiano (cinco derrotas e três empates).

Além disso, o Gipão continua com aproveitamento baixo jogando em Aracaju nesta temporada. Com o empate de hoje, o time tem apenas duas vitórias, dois empates e seis derrotas em dez jogos disputados na Arena Batistão em 2025.

Próximo compromisso

O Sergipe volta a campo pela Série D no próximo final de semana, quando enfrentará o Lagarto, em clássico estadual válido pela terceira rodada da competição. O jogo será disputado fora de casa e representa mais uma oportunidade para o time colorado buscar sua primeira vitória na competição nacional.

A equipe precisa reagir rapidamente para não se complicar na tabela de classificação, já que apenas os quatro primeiros colocados avançam para a próxima fase da Série D.

Fonte: Site Futebol Sergipano (Foto:CSS)