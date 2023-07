Sergipe empata em 2 a 2 com o Jacuipense e se complica na Série D

O Jacuipense e Sergipe entraram em campo na tarde deste domingo (16), no estádio Valfredão. A situação do time baiano era a mais delicada, penúltimo na tabela e amargando um jejum de quatro partidas sem vitória, enquanto os sergipanos não venciam há duas rodadas e deixaram o G-4.

Pedro Henrique, de pênalti, abriu o placar ainda no início do primeiro tempo. Robinho deixou tudo igual para o time baiano. Wescley, novamente de pênalti, voltou a colocar o Colorado na frente do placar. Porém, Eudair deixou tudo igual e impediu a vitória do Sergipe. A partida terminou em 2 a 2.

Com o empate, o Sergipe fica fora do G4, com 16 pontos, está empatado em número de pontos com Falcon (4º) e ASA (3), porém atrás por conta dos critérios de desempate.

A última rodada está marcada para o domingo que vem, com todos os jogos às 18h. O Sergipe recebe o Bahia de Feira na Arena Batistão. O Jacuipense visita o ASA em Arapiraca.

Foto: Lucas Pena Ascom Jacuipense