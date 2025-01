Sergipe ganha Centro de Endometriose da Clínica Fertilità, em Aracaju

Doença mais comum do que muita gente imagina, a endometriose acomete uma em cada dez mulheres em idade fértil no Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, diante dos números alarmantes, Sergipe ganhou um reforço no rápido diagnóstico e tratamento da doença.

O Centro de Endometriose da Clínica Fertilità tem como principal objetivo oferecer um atendimento integral e humanizado às pacientes com endometriose, proporcionando uma linha de cuidado contínua e multidisciplinar. A endometriose, se não identificada e tratada, compromete a qualidade de vida da mulher e pode causar danos à saúde, como infertilidade.

A proposta é centralizar os serviços essenciais para diagnóstico, tratamento e acompanhamento, promovendo bem-estar físico e emocional melhorando a qualidade de vida das pacientes.

“Este é o primeiro centro completo de endometriose em Sergipe e um dos poucos do Brasil, com visão de 360 graus para a doença e principalmente para a paciente”, disseram Dr. Iuri Telles e Dra. Andréa Telles, ginecologistas e obstetras, especializados em Reprodução Humana Assistida, ambos fundadores e diretores da Clínica Fertilità.

A equipe do Centro de Endometriose Fertilità é composta pelos ginecologistas especialistas em endometriose Dr. Iuri Telles, Dra. Andréa Telles, Dra. Raisa Oliveira e Dra. Gabriella Monteiro. A psicóloga é Bruna Schiavenatto, a nutrcionista é Juliana Oliveira, e as fisioterapeutas são Ialy Almeida e Nayra Campos.

Dr. Lucas Chagas e Dra. Klênia Suassuna são os médicos cirurgiões responsáveis pelos tratamentos cirúrgicos do Centro de Endometriose.

A cirurgia de endometriose é um procedimento médico utilizado para diagnosticar e tratar os focos da doença, que ocorre quando o tecido semelhante ao endométrio (camada interna do útero) cresce fora do útero, afetando órgãos como ovários, trompas, intestino, bexiga e, em casos graves, regiões mais distantes.

O tipo mais comum de abordagem é a videolaparoscopia, uma técnica minimamente invasiva realizada por meio de pequenas incisões no abdômen, pelas quais são inseridos instrumentos cirúrgicos e uma câmera para visualizar e retirar os focos de endometriose.

Em casos complexos, como a endometriose profunda, pode ser necessária uma laparotomia (cirurgia aberta) para remoção mais extensa de tecidos e aderências. A cirurgia visa aliviar dores pélvicas crônicas, melhorar a fertilidade e restabelecer a função dos órgãos afetados.

Como o Centro de Endometriose funciona?

Fluxo de Referência e Contrarreferência

Consulta Inicial com ginecologistas especialistas.

* Atendimento especializado para diagnóstico e manejo de casos de endometriose e infertilidade.

* Planejamento inicial do tratamento personalizado de acordo com as necessidades da paciente.

Exames de diagnóstico e acompanhamento

ultrassonografia (USG).

* Pesquisa de endometriose, além de exames de rotina, como USG de mama, abdômen, axila, tireoide, entre outros.

* Exames Laboratoriais: avaliação complementar para suporte diagnóstico e acompanhamento clínico.

Acompanhamento Multidisciplinar

Psicologia: consultas focadas em suporte emocional, especialmente em casos de diagnóstico de beta negativo.

* Nutrição: planejamento alimentar personalizado para o manejo de sintomas, promoção de fertilidade e melhora da qualidade de vida.

* Fisioterapia: tratamento da dor crônica e fortalecimento pélvico por meio de sessões de fisioterapia especializada.

Tratamento e monitoramento

Início de tratamentos clínicos ou cirúrgicos adequados para cada caso, com acompanhamento periódico pelos especialistas.

Linha de cuidado integrada

Garantir que a paciente tenha acesso contínuo a todos os serviços necessários, com foco na sua saúde global.

* Estabelecimento de fluxo de contrarreferência para outros serviços médicos quando necessário, assegurando continuidade do cuidado.

Faturamento e sustentabilidade

Integração dos serviços ofertados com convênios e particular.

O Centro de Endometriose da Clínica Fertilità se posiciona como referência no atendimento à endometriose, aliando tecnologia de ponta, equipe qualificada e um modelo de cuidado humanizado e multidisciplinar.

