Sergipe ganha rede de apoio a pacientes oncológicos e seus familiares

No próximo dia 4 de novembro (terça-feira), às 19h, a Casa Cultural Careca e Camaradas lança oficialmente a Rede de Apoio Onco, iniciativa voltada a oferecer suporte emocional, jurídico e informativo a pessoas diagnosticadas com câncer e seus familiares. O evento acontecerá na Rua Aquilino Massena, 295, em Aracaju.

A Rede de Apoio Onco surge com o propósito de acolher e orientar quem enfrenta o diagnóstico de câncer, por meio de atendimentos psicológicos e jurídicos gratuitos, palestras com profissionais de saúde e campanhas educativas sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da doença.

“O acolhimento logo após o diagnóstico positivo, momento em que a pessoa é tomada por incertezas e sensação de finitude, é fundamental. A rede busca oferecer apoio aos pacientes e também aos familiares, que igualmente são impactados pela notícia. Contaremos com diversos profissionais que, de forma voluntária, disponibilizam seu tempo para fazer o bem”, afirma Max Prejuízo, psicólogo e paciente oncológico em tratamento, idealizador da iniciativa.

Max destaca que o projeto nasceu da experiência pessoal com o câncer:

“Quando passamos por essa situação, começamos a pensar em outras pessoas que estão vivenciando a mesma luta, com angústias e medos que afetam a saúde mental e física. Cada ser humano reage de uma forma”, ressalta.

Durante o lançamento, haverá palestras com o mastologista Dr. Cláudio Mitidiere e a física médica Dra. Lidijanne Assemany, que abordarão temas sobre diagnóstico, tratamento e a importância da informação na jornada oncológica.

A Rede também inicia uma campanha educativa para alertar a população sobre a importância de buscar avaliação médica ao surgimento de sintomas.

“O diagnóstico precoce é fundamental, mas a cura pode ocorrer em qualquer fase da doença”, reforça Max.

Texto e foto Ju Gomes