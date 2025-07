Sergipe oferta vacina ACWY contra meningite em bebês de 12 meses

Sergipe começará a aplicação da vacina meningocócica ACWY como dose de reforço para os bebês de 12 meses nesta terça-feira, 1º de julho. A medida tem o intuito de ampliar a proteção infantil contra as meningites e as infecções generalizadas no sangue causadas pelas bactérias dos sorogrupos (A, C, W e Y).

O esquema vacinal contra a meningite utilizava apenas a vacina meningocócica C em bebês com a aplicação aos três, cinco e 12 meses de vida. Agora, conforme orientação do Ministério da Saúde (MS), a dose de reforço será aplicada com o imunizante ACWY, deixando as crianças protegidas contra os outros três sorotipos da bactéria (A, W e Y).

De acordo com a gerente de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Illani Paulina, as crianças com o esquema vacinal completo com as três doses da meningocócica C são consideradas vacinadas. “Aquelas que não foram vacinadas aos 12 meses podem completar o esquema com o reforço da ACWY até quatro anos, 11 meses e 29 dias”, explicou.

O Sistema Único de Saúde (SUS) já oferece a vacina ACWY nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para crianças e adolescentes de 11 a 14 anos de idade.

Sobre a doença

A meningite, é uma doença inflamatória que afeta as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, e pode ser causada por vírus, bactérias, fungos ou parasitas. A principal forma de prevenção contra a doença é por meio da vacinação, a qual vem reduzindo os casos de meningite ao longo do tempo.

Além da vacinação, existem outras medidas de prevenção que são essenciais para evitar o contágio, como lavar as mãos frequentemente, não compartilhar itens de uso pessoal com outras pessoas, estar atento aos cuidados com o sistema imunológico e cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Também é importante manter o ambiente arejado e com boa iluminação natural para dificultar a transmissão de todas as formas, visto que ambientes com pouca ventilação podem favorecer a transmissão.

Sintomas

A doença tem como manifestação principal o quadro de febre alta. Além disso, a pessoa pode apresentar dor de cabeça intensa, rigidez de nuca, vômitos e, para algumas formas da doença, podem surgir lesões avermelhadas e arroxeadas na pele. Caso os sintomas se agravem, o recomendado é procurar uma unidade de saúde mais próxima de sua residência.

Com informações da SES