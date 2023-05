Sergipe participa de reunião do CNE, em Brasília

Em Brasília, a secretária do Esporte e Lazer de Sergipe, Mariana Dantas, participou, nesta quinta-feira, dia 25, da 56ª reunião do Conselho Nacional do Esporte (CNE), representando o Fórum Nacional de Secretários e Gestores Estaduais de Esporte e Lazer. O novo Conselho Nacional do Esporte estabelecerá as diretrizes de uso do Fundo Nacional do Esporte e será responsável pela fiscalização do mesmo.

O Conselho é um colegiado de normatização, deliberação e assessoramento à ministra do Esporte, Ana Moser, também composto pelos secretários nacionais, presidenta da ABCD, e por representantes do COB, CPB CBF, CBDU, CBDE, CONFEF, CBDS, CBC, ONED, Comissão Desportiva Militar Brasileira e Fórum Nacional de Secretários e Gestores Estaduais de Esporte e Lazer, hoje representado pela secretária Mariana Dantas. Também foram convidados representantes das entidades Atletas pelo Brasil, Associação Brasileira dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer e Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte.

Depois de quatro anos, o Conselho volta a fazer parte do Ministério do Esporte. Com a recriação da pasta pelo Governo Federal, há a expectativa de criação de novas diretrizes do esporte nacional, aprovação de novas políticas públicas no Poder Legislativo, tornando a prática esportiva cada vez mais ampla e acessível a todos os brasileiros.

Na reunião, a ministra do Esporte, Ana Moser, comemorou a recriação do Conselho. “É com muita alegria e satisfação que reabrimos os trabalhos do Conselho Nacional de Esporte, com o Ministério reaberto. Estamos aqui para aprofundar cada vez mais as discussões que permeiam o esporte brasileiro, seja escolar, prática desportiva, atletas. Estamos aqui para que, junto ao nosso Sistema Nacional do Esporte e do Plano Anual, possamos capilarizar as políticas públicas que sairão daqui para a ponta, estados e municípios”, disse a ministra.

Mariana Dantas, secretária de Esporte e Lazer de Sergipe, propôs uma articulação com o Ministério da Educação para ampliar a oferta de modalidades esportivas dentro das escolas. “Outro ponto é articular com o Ministério da Educação a questão do currículo do ensino médio em tempo integral. As crianças entram na escola às 7h da manhã, ficam ali até às 17h e o esporte, e eu não estou falando da Educação Física como componente curricular obrigatório, eu estou falando do esporte em si, não está previsto no currículo, o que dificulta muito a prática esportiva dentro das escolas. Com esse ensino integral, com o currículo dessa maneira, previsto pelo Ministério da Educação. Porque aquele adolescente que quer praticar o esporte tem que ficar na escola ainda mais tempo, temos que procurar um professor de Educação Física abnegado que esteja lá também, o que dificulta que os nossos jovens estejam ativos fisicamente. E eu não estou falando em transformar todos os nossos jovens em atletas olímpicos, estou falando apenas de uma sociedade mais ativa, com bem estar, qualidade de vida e formação cidadã”, defendeu a secretária durante a reunião.

No encontro, também foram colocados para aprovação as novas diretrizes do Ministério do Esporte, como o Esporte para a Vida Toda; Estratégia de Redes e projetos-piloto; Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina 2027 e Jornada do Plano Plurianual Participativo.

Foto: MESP