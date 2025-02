Sergipe perde em casa para o Ceará por 2 a 0 e está fora da Copa do Brasil

O Ceará levou a melhor em cima do Sergipe por 2 a 0 em jogo realizado na Arena Batistão nesta quarta-feira (19), e conseguiu a vaga na segunda fase do torneio.

A partida foi realizada com portões fechados por conta de punição ao Gipão. O time cearense mostrou superioridade técnica e foi melhor no duelo.

O Ceará garantiu a vitória com gols de Pedro Henrique e Dieguinho. Com resultado o time cearense embolsou R$ 1,8 milhão em premiação. O próximo adversário do Ceará sairá do confronto entre Parnahyba e Confiança agendado para a próxima quarta-feira (26).

Classificado para a segunda fase da Copa do Brasil 2025, o Ceará ainda aguarda para saber quem será seu adversário, que sairá do confronto entre Parnahyba ou Confiança, na próxima semana. A segunda fase, em jogo único, será disputada nas semanas de 5 e 12 de março.

Foto Felipe Cantos/Ceará SC