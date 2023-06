Sergipe perde para o Atlético mesmo jogando em casa, por 3 a 2

O Sergipe recebeu nesta quarta-feira (14) o Atlético de Alagoinhas na Arena Batistão buscando reagir após duas rodadas sem vencer por 3 a 2. O Gipão criou as principais chances no primeiro tempo, mas viu os visitantes abrirem o placar com Gustavo em belo chute de fora da área.

No segundo tempo, os donos da casa seguiram levando mais perigo, mas novamente o Carcará marcou, dessa vez com Van. O Sergipe descontou novamente com Júnior Goiano, mas Nickson, de pênalti, fechou o placar em 3 a 2 para o Atlético de Alagoinhas.

Com este resultado, o time sergipano permaneceu com 10 pontos e caiu para a 3ª colocação do Grupo 4, enquanto o Atlético passou a nove pontos e subiu para a 6ª posição do certame.

O próximo adversário do Sergipe será o Retrô (PE), em jogo agendado para às 17 horas de sábado (17), na Arena Pernambuco. Já o Atlético joga no Estádio Carneirão, em Alagoinhas, contra o ASA de Arapiraca.

Foto: Instagram/CSS

