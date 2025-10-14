Sergipe recebe 16 unidades de antídoto para tratar intoxicações por metanol

O Ministério da Saúde enviou para Sergipe 16 unidades do antídoto fomepizol destinado ao tratamento de intoxicações por metanol, associadas ao consumo de bebidas alcóolicas adulteradas. Até agora, não foi registrado qualquer caso de intoxicação em Sergipe. Todos os estados e o Distrito Federal foram contemplados com a remessa do antídoto, sendo que 1.000 ampolas permanecem no estoque estratégico do Ministério.

A aquisição é inédita no Brasil, realizada com a subsidiária de uma empresa japonesa, e ocorreu apenas oito dias após o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acionar o Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). O medicamento é considerado raro devido à baixa produção mundial.

“As compras foram realizadas pelo Ministério da Saúde em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), e os hospitais de clínicas já contam com esse insumo. O que estamos oferecendo agora é uma segunda opção, o fomepizol, adquirido via Opas com apoio da Anvisa: são 2.500 ampolas que já estão sendo entregues. O objetivo é que todos os estados do país tenham à disposição tanto o etanol quanto o fomepizol”, explicou a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente da pasta, Mariângela Simão.

Eficácia do tratamento

O fomepizol é mais uma alternativa ao tratamento já realizado por meio do etanol farmacêutico. É utilizado em casos de intoxicação por metanol. Com alta eficácia e segurança, o medicamento impede que o metanol se metabolize em ácido fórmico, evitando acidose metabólica.

Fonte e foto: Ministério da Saúde