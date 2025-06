Sergipe recebe 22 novas ambulâncias para renovar frota de suporte básico

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), recebeu, nesta quinta-feira, 5, novas ambulâncias para continuar o processo de renovação da frota. As viaturas foram enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), sendo 17 de Unidades de Suporte Avançado (USA) e cinco de Suporte Básico (USB), somando novas 22 ambulâncias a serem distribuídas nas bases descentralizadas do estado. A entrega aconteceu em Salvador (Bahia), no Hospital Especializado João Mangabeira.

O secretário de estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, destaca que as novas ambulâncias fazem parte de uma renovação com foco na qualidade do serviço prestado. “Neste momento significativo, completamos a doação de 52 novas viaturas, que se somarão às 45 viaturas locadas. Assim, teremos um total de 97 novas ambulâncias à disposição do nosso importante Samu 192 Sergipe, proporcionando mais conforto, dignidade e agilidade no transporte de pacientes em situações de urgência e emergência”, frisa.

A distribuição das viaturas é realizada com base em estudos que demonstram maior necessidade nas regiões. A renovação da frota objetiva garantir, principalmente, celeridade nos atendimentos, diminuindo o tempo-resposta, bem como garantir novos veículos com potencial pleno de atendimento. Assim, as novas ambulâncias serão alocadas nas bases Boquim, Canindé, Itabaiana, Monte alegre, Socorro, Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha, Ribeirópolis, Rosário do Catete, Salgado, São Cristóvão, Simão Dias, Canindé do São Francisco e Aracaju.

Segundo o superintendente do Samu 192 Sergipe, Ronei Barbosa, essa aquisição é fundamental para garantir a eficiência do atendimento pré-hospitalar móvel em nosso Estado. “Somando mais estas ambulâncias a nossa frota atual, Sergipe, que já conta com 100% de cobertura assistencial, terá sua frota totalmente renovada. Isso nos permitirá operar com ambulâncias novas, incluindo as que já estão em funcionamento, além de uma reserva técnica, o que proporciona mais conforto e segurança nos atendimentos”, ressalta.

Foto: Mário Sousa