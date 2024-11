Sergipe registra 100% de alunos concluintes inscritos no Enem 2024

Sergipe segue se destacando por conta da participação dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Em mais um dado divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o estado obteve um aumento de 34,7% de alunos inscritos concluintes do ensino médio em relação a 2023, chegando à marca de 100%.

No ano de 2023, Sergipe somou um total de 65,3% de alunos inscritos no Enem que estavam concluindo o terceiro ano do ensino médio. Já neste ano de 2024, segundo dados divulgados pelo Inep, 100% dos alunos concluintes realizaram sua inscrição para o exame. Do total de 1,66 milhão de concluintes inscritos, 22.069 são do estado de Sergipe.

Para a coordenadora do Serviço de Ensino Médio da Secretaria da Educação e da Cultura do Estado de Sergipe (Seduc), Quitéria Barros, essa porcentagem mostra o resultado dos movimentos realizados pelos serviços de Ensino Médio. “Eles se deram juntamente ao Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase) e o Pré-Universitário (Pré-Uni), além de todos que fazem parte das diretorias regionais de educação e gestores escolares. Podemos considerar o esforço da rede como algo extremamente significativo e exitoso para com essa porcentagem”, disse ela.

Primeiro dia de provas

Os dados gerais apontam que dos 4.325.960 inscritos no Enem em todo o país, 73,9% estiveram presentes no primeiro dia de prova. Tal número é o recorde de presença nos últimos três anos, diminuindo o número de abstenções de 28,1% em 2023 para 26,6% em 2024.

Em Sergipe, segundo a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, o índice de abstenção entre os alunos que utilizaram o transporte público oferecido pela Seduc foi zero, o que evidencia o compromisso dos estudantes. “A adesão dos alunos foi completa, e isso nos traz grande satisfação. Preparamos toda a logística para que todos tivessem segurança e pontualidade, e o comprometimento dos estudantes foi uma resposta positiva para nossa equipe”, ressaltou.

Além do transporte, a Seduc, em parceria com o Programa Pré-Universitário (Pré-Uni), ofereceu uma estrutura de suporte aos candidatos, incluindo distribuição de água, lanche e caneta nos locais de prova e pontos de apoio para garantir o bem-estar dos estudantes. Em Aracaju, os alunos também tiveram acesso ao passe livre no transporte público nos dias de prova, e o Programa Acolher colaborou na recepção, com incentivo e suporte emocional.

No primeiro dia do Enem, os estudantes responderam a questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. Este ano o tema da redação, “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, trouxe reflexões que exigiram dos candidatos um olhar crítico sobre a atualidade e o contexto histórico-cultural. A temática foi trabalhada ao longo do ano letivo nas salas de aula, e também na ‘Revisão Final’ promovida pela Seduc na sexta-feira anterior ao exame.

Os estudantes tiveram 5 horas e 30 minutos para resolver as questões e escrever a redação, o que representou um desafio acadêmico e reflexivo. Para assegurar que tudo ocorresse de maneira tranquila, a Seduc também mobilizou equipes em pontos de apoio nos 33 municípios onde o exame foi realizado.

Neste ano, além dos alunos do 3º ano, o Enem em Sergipe teve a participação de estudantes do 2º ano e de egressos que já concluíram o ensino médio. Os estudantes do 2º ano aproveitaram a oportunidade para se familiarizar com o formato do exame, enquanto os egressos buscaram no Enem uma chance de ingressar no ensino superior.

Foto: Arquivo Seduc