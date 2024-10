Sergipe tem maior média de redação no Enem entre as redes públicas

Às vésperas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Folha de São Paulo publicou um estudo que mostra Sergipe na liderança entre os estados com maior média de redação entre as redes públicas do Brasil. As maiores notas ocorreram entre os alunos de Sergipe,z com 604,5 pontos. Em segundo lugar aparece o Espírito Santo (604 pontos) e em terceiro o Rio Grande do Sul (602,5 pontos). As análises foram realizadas para a Folha pela Letrus Educação, empresa que usa ferramentas de Inteligência Artificial em treinamentos de redação, a partir dos microdados do Enem, divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais).

Os dados positivos são resultado do trabalho realizado pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura de Sergipe (Seduc), por meio de investimentos, aulas intensificadas, formação de professores, revisões, aulões e participação de gestores da rede pública estadual de ensino, a exemplo da disponibilidade de 23 mil itens de material didático específico e gratuito para o Enem para todos os alunos das terceiras séries do Ensino Médio e do programa Pré-Universitário, num investimento de R$ 3.257.460,00.

Além disso, a rede estadual conta com oficinas individuais de redação que fazem parte da grade curricular do Ensino Médio e do PréUni, dos encontros e simulados presenciais e das revisões com discussões de temas atuais, a fim de que os estudantes ampliem o repertório de conhecimento e discorram bem sobre possíveis temas da redação do Enem 2024. “Ficamos felizes por estarmos no topo do ranking, o que demonstra que estamos no caminho certo para o sucesso dos estudantes da rede pública no ingresso ao ensino superior. Os professores dão o seu melhor do conhecimento e das técnicas e os alunos estão sabendo aproveitar com muito comprometimento. Estamos ampliando os investimentos em infraestrutura, em material e buscando sempre intensificar o que temos de melhor no processo ensino/aprendizagem. Ficamos orgulhosos em ver a força e a qualidade da escola pública de Sergipe preparando os nossos estudantes para o futuro”, comenta o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral.

A redação do Enem avalia o domínio do português, a compreensão do tema e aplicação de conceitos, articulação de informações, coesão e proposta de intervenção. Com a boa nota do Enem, os participantes podem concorrer a vagas nas instituições de ensino superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Há cursos que dão peso diferente a cada área, o que ocorre com frequência com a redação.

Linha de frente

Todas essas diretrizes para a redação são trabalhadas ao longo do ano, por meio de calendário de atividades pré-estabelecido pelo programa Pré-Universitário, da Seduc, que conta com revisões presenciais, simulados on-line, atividades voltadas às habilidades, como o ‘Treinando com Pesos’, a ‘Tardezinha do Enem’, além do apoio psicológico dos profissionais do programa Acolher.

A coordenadora do Pré-Universitário, Gisele Pádua, atribui o aumento das notas às estratégias adotadas, como a sequência de oficinas de redações ao longo do ano e as oficinas de redação com professores especializados e corretores do próprio Exame Nacional. “São duas oficinas por mês, nas quais temos uma equipe de professores corretores que também são corretores das provas do Enem e se dividem nos polos do Pré para atender aos alunos interessados. Os estudantes chegam às 8h e saem às 12h. Os professores contextualizam um tema para que os eles escrevam. Ao final, os professores corrigem as redações individualizadas e apontam onde os alunoss podem melhorar”, detalha Gisele.

Nos Aulões de Atualidades, são trabalhados temas por eixo temático que podem vir a ser cobrados no Enem. Gisele Pádua diz que a intenção é ampliar o repertório de conteúdos, a fim de que os estudantes se sintam aptos e prontos a escrever sobre qualquer tema. “Temos um caderno com 32 aulas de redação em que os professores explicam quais são as competências, o que os estudantes precisam fazer para atingir a nota máxima, modelos de redações nota 1000. Estamos confiantes no trabalho que aprimoramos de 2023 para 2024 e os números têm apontado Sergipe no cenário de destaque”, afirma.

Considerado o maior curso preparatório gratuito e público do Brasil e o que mais aprova no ensino superior do estado, nos diversos cursos e nas instituições públicas e privadas do país, a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, elogiou o desempenho de Sergipe em nível nacional, atribuído ao trabalho realizado em diversas áreas. “Esses dados são frutos de um trabalho forte do Governo de Sergipe e que os alunos têm aproveitado bastante. A rede estadual prepara os estudantes e conta com uma forte equipe profissional”, avalia.

Novidade 2024

A professora e articuladora de Redação do Pré-Uni, Danielle Santos, lembrou que este resultado é fruto de um trabalho sério que começa no início do ano, com formação dos professores. Ela falou que desconhece estados que atuem com oficinas e atendimentos de redação de forma individualizada. “Este é o nosso diferencial que a cada ano buscamos: ações assertivas para que os nossos alunos cheguem à prova preparados, pois sabemos que a nota de redação é muito importante na aprovação, já que praticamente é a única área que possibilita tirar 1000. Este ano inovamos mais uma vez, elaboramos um caderno com repertórios socioculturais, temas e argumentos que foram entregues na ação Tardezinha do Pré-Uni para que o estudante possa ter um suporte didático na reta final. Esta ação do Tardezinha foi inédita. Nenhum estado havia realizado, e contou com a participação de todos os articuladores do Pré-Uni, empenhados em explicar repertórios para que os alunos estivessem prontos para qualquer tema”.

Enem 2024

O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior público do país. O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aplicará as provas nos dias 3 e 10 de novembro, com expectativa de 4,3 milhões de inscritos confirmados.

Ao todo, são esperados 69.376 inscritos no Enem 2024 em Sergipe, dos quais, 22.069 são estudantes concluintes do ensino médio na rede pública, o que representa 100,00% do total desses alunos. Os dados são autodeclaratórios e os percentuais foram estimados pelo Inep, com base no Censo Escolar 2023.

Dos 22.069 inscritos da rede pública, os que já terminaram o ensino médio correspondem a 45,73% (31.727). Além disso, outras 15.739 inscrições são de estudantes do 1º ou 2º ano, e 502 são de pessoas que não cursam nem completarão o ensino médio, mas farão o Enem para testar seus conhecimentos (treineiros).

Dos participantes de Sergipe, 69,11% (47.944) são isentos da taxa de inscrição e 30,89% (21.432) pagaram As mulheres são maioria – equivalem a 61,24% (42.489) das inscrições, enquanto os homens representam 38,76% (26.887).

Foto: Igor Matias