SE tem representatividade no Congresso Nacional do PSB em Brasília

Delegados do Partido Socialista Brasileiro de Sergipe participaram, em Brasília, do XVI Congresso Nacional do PSB. O evento reuniu lideranças de todo o país e debateu temas estratégicos como desenvolvimento sustentável, políticas sociais, inovação e fortalecimento partidário, reafirmando o compromisso do PSB com a construção de um Brasil mais justo, solidário e acolhedor.

No último dia do Congresso, foram eleitos os novos membros do Diretório Nacional do partido. Sergipe reforçou sua representatividade: o presidente estadual do PSB e vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral, foi eleito membro titular do Diretório Nacional; o vice-presidente estadual e presidente municipal do PSB em Aracaju, secretário da Saúde de Sergipe, Cláudio Mitidieri, assumiu cadeira titular no Conselho Executivo do partido, o vereador por Aracaju, Elber Batalha, foi eleito suplente.

Também foram eleitos membros nos segmentos partidários nacionais em todos seguimentos constituídos no estado, Juventude Socialista Brasileira, LGBT, Mulheres Socialistas, Negritude e Movimento Popular Socialista, uma vitória nunca antes alcançada pela sigla no estado de Sergipe.

A presença e o protagonismo dos sergipanos no evento destacam o fortalecimento do PSB no estado e a importância de Sergipe na luta nacional por políticas públicas que representem os anseios do povo brasileiro. Mais uma conquista para Sergipe, que segue avançando na construção de um Brasil mais justo, solidário e democrático.

Durante o encontro, aconteceu também a eleição do presidente nacional do partido, sendo eleito o prefeito de Recife, João Campos.

