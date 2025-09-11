Sergipe ultrapassa média nacional e avança nas matrículas no ensino médio

Um levantamento divulgado nesta semana pela organização Todos Pela Educação, em parceria com o Ministério da Educação (MEC), revelou que Sergipe está entre os estados que mais avançaram na oferta do ensino médio em tempo integral no Brasil. Atualmente, a rede pública estadual de ensino contabiliza 32% das matrículas nessa modalidade, índice que coloca o estado na sexta posição nacional e bem acima da média brasileira, de 22%.

O estudo evidencia ainda que o Nordeste lidera a expansão dessa modalidade de ensino no país. Pernambuco aparece em primeiro lugar, com 71% das matrículas, seguido por Piauí (58%), Ceará (53%), Paraíba (51%), Sergipe (32%) e Alagoas (29%).

Em Sergipe, o avanço resulta de uma política educacional voltada para a ampliação da educação em tempo integral, que se tornou uma das prioridades do Governo do Estado. De 2017 a 2022, a rede pública estadual contava com 72 unidades funcionando integralmente. Já em 2023, o número subiu para 96 escolas, chegando a 102 em 2024 e alcançando, em 2025, o marco de 109 unidades. A expectativa é de novas ampliações em 2026.

Esse movimento estrutural tem reflexo direto nas matrículas. Em 2025, a rede pública estadual registrou 26.412 estudantes no ensino integral, um crescimento de 43,7% em apenas quatro anos. Em 2022, eram 18.385 alunos matriculados; em 2023, 21.001; e, em 2024, 23.946. O salto demonstra não apenas o fortalecimento da modalidade, mas também a adesão crescente das famílias e dos estudantes ao modelo.

Para sustentar essa expansão, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), vem investindo em diferentes frentes. A política de fortalecimento do ensino integral inclui a modernização da infraestrutura escolar, a criação de salas temáticas e laboratórios, a oferta de alimentação escolar adaptada à jornada ampliada e a distribuição de material didático específico. Também estão em curso programas de formação continuada de professores e ações que consolidam a Educação em Tempo Integral como espaço de aprendizagem e desenvolvimento pessoal.

Segundo o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, os resultados confirmam que Sergipe está no caminho certo. “A educação em tempo integral é uma realidade no Brasil, e os resultados são evidentes. Sergipe dá exemplo no ensino médio integral e, a cada ano, contribui para o fortalecimento do protagonismo dos nossos jovens. Gestão de qualidade, professores preparados e alunos engajados fazem toda a diferença. É construir um projeto de vida, uma educação inclusiva e transformadora. É nisso que se baseia a educação em tempo integral: em compromisso, trabalho e dedicação. A modalidade contribui para uma educação que continua avançando com inovações pedagógicas, científicas, tecnológicas e de gestão. Esse avanço mostra o compromisso de Sergipe com a educação de qualidade e com o futuro da nossa juventude”, destacou.

Na prática, os próprios estudantes reconhecem o impacto da modalidade em suas trajetórias. Vivian Ester Alonso, aluna da 3ª série do Centro de Excelência Gilberto Freyre, em Laranjeiras, município do leste do estado, afirmou que o Ensino Médio Integral mudou sua forma de preparar-se para os próximos passos. “Para mim, o integral agrega muito nas especificidades que contribuem para o ensino acadêmico. Temos mais aulas, ampliamos o conhecimento e isso faz diferença, principalmente para nós do terceiro ano, que já estamos focados no Enem”, contou.

Para Kayo César Araújo Santos, estudante do 3º ano do Centro de Excelência John Kennedy, em Aracaju, a jornada é desafiadora, mas recompensadora. “Inicialmente, eu não gostei dessa ideia, porque era algo muito novo para mim, passar tanto tempo na escola. Mas, depois percebi que ajudou muito. Primeiramente, criei um vínculo muito forte com as pessoas daqui, já que antes não conseguia fazer isso em outras escolas. Agora, no ensino médio integral, pude desenvolver mais habilidades e organizar melhor o meu tempo de estudo. A gestão da escola também é maravilhosa e os professores conseguem aplicar mais conteúdos para nos deixar mais preparados para o Enem”, relatou.

Com os avanços registrados e as metas de expansão, Sergipe consolida a educação em tempo integral como uma política pública estruturante, alinhada às diretrizes nacionais e comprometida com a equidade. O objetivo é garantir que cada vez mais jovens tenham acesso a uma formação completa, capaz de unir conhecimento acadêmico, desenvolvimento pessoal e preparação para o mundo do trabalho — reafirmando a educação como o principal agente de transformação social.

Foto: Maria Odília e Ascom/Seed