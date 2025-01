Sergipe vai receber mais de R$ 68 mi para investir em educação

Sergipe receberá da União o valor de R$ 68.602.478,65 para investimentos na área da educação. O recurso, destinado por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), foi anunciado nesta terça-feira (28) pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

A quantia é referente ao complemento do Valor Aluno Ano Resultado (Vaar), do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O estado conquistou o direito ao complemento do Fundeb após atender a todas as cinco condicionalidades exigidas pelo governo federal, demonstrando comprometimento com a melhoria da qualidade educacional. Entre os critérios cumpridos estão:

Seleção dos gestores escolares por mérito e desempenho;

Participação de mais de 80% dos alunos nas avaliações educacionais federais;

Redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais, medida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep);

Colaboração com municípios para melhoria nos resultados de aprendizagem, com ênfase no Sistema de Avaliação da Educação Básica do Estado de Sergipe (Saese) e no ICMS-Social;

Adoção de referenciais curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A Seduc destacou que o bom desempenho reflete a consolidação de políticas públicas voltadas para a equidade e o fortalecimento do ensino básico no estado. Em 2024, a rede estadual de ensino encerrou suas atividades com 165 mil alunos matriculados em 318 escolas estaduais.

Com os recursos liberados, o governo estadual deverá reforçar projetos estratégicos para a valorização dos profissionais da educação, além de fomentar a melhoria das condições de ensino e aprendizagem.

A rede estadual de Educação de Sergipe encerrou o ano de 2024 com 165 mil alunos matriculados nas 318 escolas estaduais.

Com informações do Governo Federal – Foto: Ascom/Seduc