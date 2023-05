Sergipe vence o ASA e assume a vice-liderança do Grupo 4

O Sergipe fez valer o mando de campo neste sábado (27). Pela quarta rodada da Série D, o Sergipe venceu por 2 a 1 o ASA, na Arena Batistão, em Aracaju.

Com a derrota, o time alvinegro caiu para terceira posição com 6 pontos ganhos. Na próxima rodada, o adversário será o Falcon, novamente fora de casa. Já o Sergipe, com os mesmos 6 pontos, assumiu a vice liderança do grupo e terá pela frente o Cruzeiro em Arapiraca.

O Sergipe chegou a seis pontos no Grupo 4 da Série D, ultrapassou o ASA e está na vice-liderança. Para permanecer, no entanto, depende de outros resultados da rodada. Também com seis pontos, o ASA é o terceiro da chave, com 50% de aproveitamento em quatro partidas.

Foto ascom CSS