Sergipe vence o Cruzeiro de Alagoas pela Série D do Brasileiro

O Sergipe venceu o Cruzeiro-AL por 2 a 1, na noite desta terça-feira (27), na Arena Batistão em Aracaju, pela 10ª rodada do Grupo 4 da Série D.

Os gols saíram no segundo tempo com Júnior Timbó e Romarinho que marcaram para o lado alvirrubo e Aurélio balançou as redes pela equipe alagoana, que teve o zagueiro Bruno expulso na segunda etapa.

Na classificação, muita coisa mudou. A equipe vermelinha saltou direto para o 2º lugar, agora com 14 pontos, e seca os adversários diretos. Já o Cruzeiro desceu uma casinha e é o 6º colocado, com 12 pontos.

O Sergipe volta a campo no próximo domingo, às 17h, diante do ASA, fora de casa. No dia seguinte, às 16h, o Cruzeiro-AL joga novamente em Aracaju, desta vez, contra o Falcon, na Arena Batistão.

