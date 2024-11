Série A2: Barra e Guarany empatam na primeira partida da decisão

O estádio João Cruz, no município da Barra dos Coqueiros, foi palco da primeira partida da decisão do Campeonato Sergipano da Série A2 de 2024.

Na tarde deste domingo (10), Barra e Guarany entraram em campo pela última fase da competição.

A partida foi digna de uma final. O duelo foi movimentado e as redes balançaram quatros vezes e acabou no empate em 2 a 2. Os atletas Jhonatan e Felipe marcaram para os donos da casa. Já o atacante do Lulinha marcou os dois gols do galo do sertão.

O jogo de volta acontece no próximo sábado (16), às 15h, no estádio Caio Feitosa, em Porto da Folha. Em caso de um novo empate no tempo normal, o campeão será conhecido nas cobranças de pênaltis.

Com informações e foto da FSF