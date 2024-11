Campeão da Série A2 será conhecido neste sábado, em Porto da Folha

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulgou que o objeto mais cobiçado pelas equipes que disputaram o Campeonato Sergipano da Série A2 de 2014, leva o nome do dirigente, José Orlando de Melo.

A homenagem é um reconhecimento do trabalho de décadas do presidente do Esporte Clube Propriá em prol do crescimento do futebol sergipano. O gestor sempre contribuiu para avanço do esporte principalmente na região do baixo São Francisco.

“Essa homenagem é uma forma de agradecer os relevantes serviços prestados à comunidade esportiva. É um reconhecimento da história do dirigente, José Orlando de Melo. Como presidente do Propriá sempre fez de tudo para manter o Avoengo da Ribeirinha em atividade. Além de fomentar o futebol da região. Orlando é um exemplo para nova geração do esporte”. Disse o presidente da FSF, Milton Dantas

Série A2

O campeão da edição de 2024, será conhecido neste sábado (16/11), na partida entre Guarany x Barra, no estádio Caio Feitosa, no município de Porto da Folha. Quem conquistar a competição vai faturar 30 mil reais e o troféu José Orlando de Melo. Os prêmios são um oferecimento da Federação Sergipana de Futebol.

A arbitragem será do Éder Marinheiro Souza. Os assistentes serão Ailton Farias da Silva e Fábio Gomes. O quarto árbitro será Jade Moreno Almeida. E os delegados do jogo são Júnior Modesto e Lenilton Guedes.

Com o empate na primeira partida em 2 a 2, no último domingo, em caso de um novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Quem vencer por qualquer placar no tempo normal fica com o título do Campeonato Sergipano da Série A2 de 2024.

Fonte FSF