Série C: Itabaiana perde para o Retrô e entra na zona de rebaixamento

O Tricolor da Serra encarou um duelo difícil diante do Retrô, na Arena de Pernambuco, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar de jogar boa parte do segundo tempo com um homem a mais, o Itabaiana acabou derrotado por 1 a 0, gol marcado logo no início da etapa final. Mesmo pressionando e buscando o empate até o fim, a equipe sergipana não conseguiu furar a defesa adversária e saiu de campo sem pontuar.

O jogo

O Retrô abriu o placar logo nos primeiros minutos do segundo tempo, aproveitando uma das poucas oportunidades claras que teve na partida. O Itabaiana tentou responder rapidamente, mas encontrou dificuldades para criar chances reais de gol diante de um adversário bem postado defensivamente.

A esperança de reação cresceu quando o zagueiro do Retrô, Mendonça, foi expulso ainda no começo do segundo tempo, deixando o time pernambucano com um jogador a menos. A partir daí, o Tricolor da Serra passou a pressionar ainda mais, buscando o empate com muita entrega e vontade.

Esforço e determinação

Mesmo com a vantagem numérica, o Itabaiana esbarrou na forte marcação do Retrô e nas defesas do goleiro adversário. A equipe lutou até o apito final, com o técnico Roberto Cavalo promovendo alterações ofensivas para tentar mudar o panorama do jogo, mas acabou não conseguindo transformar a superioridade em gols.

O time mostrou raça e não se entregou em nenhum momento, mantendo a esperança viva até os minutos finais. O apoio da torcida, mesmo à distância, foi sentido pelos jogadores, que deixaram o campo de cabeça erguida, cientes do esforço feito.

Por Barroso Guimarães – Futebol Sergipano – Foto: Retró divulgação