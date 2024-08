Itabaiana arranca empate em casa contra o Porto Velho pela Série D

O Itabaiana empatou com Porto Velho pelo placar de 2 x 2, pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D, na tarde deste domingo (11), no Etelvino Mendonça.

O meia-atacante Bacas marcou os dois gols da Locomotiva, enquanto Kadu Barone e Tiago Souza fizeram pelo Tremendão.

Agora, o Tremendão decidirá a vaga para as quartas da Série D jogando fora de casa. No próximo sábado (17), a partir das 16h30, a equipe enfrentará o Porto Velho no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, Rondônia.

Foto Artur Aragão/AOI