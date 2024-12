Serviço de vacinação será em dois shoppings de Aracaju neste sábado

Neste sábado, dia 7, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), manterá o serviço de vacinação nos shoppings Jardins e Aracaju Parque Shopping. O atendimento acontece normalmente, das 13h às 18h, e está disponível para todas as pessoas com mais de 5 anos de idade, mediante apresentação do cartão de vacina e de um documento oficial com foto.

A coordenadora de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro, explica que embora a procura por vacinação por parte da população da capital tenha diminuído, o serviço é parte de uma estratégia para ampliar o acesso aos imunizantes, por isso continua disponível.

“A vacinação é essencial para a saúde de todos, mas observamos que as pessoas têm procurado menos pela atualização das vacinas. Ainda assim, mantemos o serviço aos sábados nos shoppings e, nas unidades de saúde, de segunda a sexta-feira. Basta levar o cartão de vacinação e um documento oficial com foto para ser atendido”, destaca Larissa.

Entre as vacinas disponíveis estão Hepatite B, HPV, Dupla adulto, dTpa, Influenza, Tríplice viral, Febre Amarela, Meningocócica ACWY e covid-19, abrangendo crianças acima de 5 anos, jovens e adultos.

Importância da vacinação

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as vacinas salvam milhões de vidas anualmente, mas a cobertura vacinal enfrenta desafios, como a disseminação de informações falsas e o movimento antivacina dos últimos anos.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é uma conquista da saúde pública brasileira, reconhecida mundialmente. Ele oferece um calendário vacinal completo para crianças, adultos e idosos, garantindo o controle de diversas doenças imunopreveníveis. A participação da população é essencial para que essas conquistas sejam mantidas.Foto: Ascom/SMS