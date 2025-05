Servidores do Estado cobram reajuste dos Planos de Cargo e Carreira

Com o objetivo de unir esforços e traçar estratégias para pressionar o governo a conceder o reajuste anual dos PCCVs ainda no primeiro semestre de 2025, diversos sindicatos se reuniram na quinta-feira, dia 22/05, na sede do Sintrase para discutir a situação dos Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCVs) vinculados a diferentes categorias do serviço público estadual, como Saúde, Administração Geral e DETRAN.

O Coordenador jurídico, Anselmo Menezes, representando o Sindasse, recordou que o serviço público do Estado de Sergipe já amargou uma década de desavalorização do salário acumulando 0% de reajuste e ao invés de repetir essa política de arrocho salarial o governo de Sergipe deve reparar os servidores que ainda hoje estão com salários rebaixados. “Não podemos permitir que a política de atraso se repita. Já passamos por um período de 10 anos sem qualquer tipo de reposição salarial”, reforçou Anselmo Menezes.

A atualização dos PCCVs foi promessa de campanha, conforme ocorreu nos anos de 2023 e 2024, portanto o movimento sindical quer dialogar com o governador Fábio Mitidieri para que o compromisso firmado seja cumprido.

Preocupados com a Nota divulgada pelo Governo de Sergipe indicando que não haverá reajuste no primeiro semestre do ano, os sindicatos decidiram publicar uma Contra Nota, confira abaixo:

Movimento Unificado Trabalhadores e Trabalhadoras PCCV

NOTA OFICIAL

Os sindicatos SINTRASE, SINTASA, SINPSI/SE, SINDINUTRISE, SEESE, SINDA/SE, SINDETRAN, SINTAMA, SINODONTO, SINDASSE, SINTER e SINDVIPSE tornam pública a partir da presente a sua preocupação com a fala do governo, através de nota técnica emitida pela ASCOM/SE, no que diz respeito a falta de reposição das perdas inflacionárias para o ano de 2025, deixando uma incerteza para o segundo semestre.

Em seu documento, o governo faz um breve histórico dos ganhos recentes das categorias e enfatiza que os maiores “aumentos” ocorreram para os servidores que são abrangidos pelos PCCV’s, os sindicatos reconhecem esses ganhos, mas ratificam que se a politica de recuperação das perdas salariais iniciadas em 2022 pelo governo Belivaldo e mantida em 2023 e 2024 pelo governo Fábio não for continuada, corremos o risco do nosso poder de compra ser corroído, sobretudo, num momento como o atual em que nosso poder aquisitivo encontra-se severamente comprometido, diuturnamente com as altas intempestivas dos alimentos, com o aumento de 50% da nossa assistência à saúde (IPES) e das demais medidas que vêm enfraquecendo os que menos ganham.

Nesse sentido, usamos a presente para esclarecer a população sergipana que os servidores e as servidoras que são regidos pelos PCCV’s recebem as menores remunerações pagas pelo Poder Executivo Estadual e que, portanto, é urgente e indispensável o reajuste da tabela ainda no 1º semestre de 2025.

Por fim, frisa-se que esse reajuste anual no mês de maio e sempre acima da inflação oficial foi uma promessa de campanha do então candidato Fábio e que até o ano passado foi cumprida, aguardamos que esse ano seja igualmente mantida.

Texto e foto Iracema Corso