SES alerta sobre golpes contra usuários do SUS por cobrança ilegal

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou uma nota nesta segunda-feira (27), alertando sobre golpes aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que estão internados nas unidades da Rede Estadual de Saúde.

Na nota a Secretaria diz que os golpistas estariam pedindo uma quantia para que procedimentos fossem realizados. Segundo a SES, os criminosos entrando em contato por telefone ou aplicativos de mensagens com a falsa promessa de cobrar valores para serviços de saúde.

De acordo com a SES, as unidades hospitalares da Rede Estadual de Saúde não realizam contatos telefônicos nem via aplicativos de conversa para tratar de assuntos de caráter econômico-financeiro. A Secretaria reafirma que nenhum tipo de solicitação de valores é feita, seja por parte de familiares ou do próprio paciente, em relação aos cuidados prestados nas unidades de saúde.

A SES orienta que, caso algum usuário ou familiar receba esse tipo de abordagem, deve procurar imediatamente a Ouvidoria da unidade hospitalar para formalizar a denúncia e registrar um Boletim de Ocorrência.