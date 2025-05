SES apresenta Política para qualificar o acesso à atenção especializada no SUS

Profissionais discutem novo modelo de atenção no SUS por meio de webpalestra

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Fundação Estadual de Saúde (Funesa) e do Telessaúde Sergipe, promoveu, nesta segunda-feira, 12, uma webpalestra com o tema Programa Mais Acesso a Especialistas – (PMAE). A capacitação reuniu profissionais que atuam em diferentes níveis da gestão e da assistência em saúde, com o objetivo de apresentar e discutir os principais pontos da nova política nacional voltada à atenção especializada no Sistema Único de Saúde (SUS).

O evento teve como foco o Programa Mais Acesso Especialista (PMAE), lançado pelo Ministério da Saúde como estratégia central da Política Nacional de Atenção Especializada. A proposta é mudar a forma como os serviços são ofertados, garantindo ao usuário um cuidado mais integrado e resolutivo, com acesso a consultas e exames de forma articulada e dentro do tempo adequado. O público-alvo incluiu profissionais que atuam na rede assistencial de saúde, coordenadores de APS, coordenadores de Atenção Especializada e coordenadores de Regulação.

De acordo com a coordenadora estadual de atenção especializada da SES, Eliene Lima, a iniciativa busca fortalecer a rede assistencial e promover mudanças significativas no modelo de cuidado ofertado. “O PMAE vem para mudar a forma de assistência ao usuário. Com ele, deixamos de encaminhar o paciente apenas para uma consulta ou exame isolado, e passamos a garantir todo o cuidado necessário em tempo oportuno. A intenção é organizar a rede, integrar os serviços e oferecer uma resposta mais efetiva à população”, explica.

Segundo a assessora da Diretoria de Gestão de Sistema da SES, Tina Cabral, essa mudança representa um avanço importante no enfrentamento das filas de espera por procedimentos especializados. “A gente sai de uma lógica fragmentada para entregar cuidado integral. Este foi o primeiro movimento e muitas outras capacitações virão para preparar equipes da atenção primária e núcleos de regulação dos municípios”, afirma.

