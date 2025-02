SES inicia aplicação de novo ciclo de imunizante para prevenir bronquiolite

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) deu início, nesta segunda-feira, 24, no Ambulatório de Seguimento do Recém-nascido de Alto Risco Maria Creuza de Brito Figueiredo (antigo Follow-up), unidade da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), à aplicação da primeira dose do imunizante Palivizumabe, anticorpo indicado para a prevenção de infecções respiratórias graves em crianças causadas pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

O Palivizumabe é destinado aos bebês prematuros abaixo de 28 semanas de idade gestacional, crianças de até 2 anos de idade portadoras de cardiopatia congênita em uso de medicações e prematuros com displasia broncopulmonar. A aplicação do imunizante será realizada em cinco semanas. A primeira semana de aplicação será de 24 a 27 de fevereiro; a segunda, de 24 a 28 de março; a terceira semana vai de 28 de abril a 2 de maio; a quarta semana de 26 a 30 de maio; e a quinta semana será dos dias 30 de junho a 4 de julho. De acordo com o cronograma da SES, aplicação do Palivizumabe ocorrerá dias de segunda-feira, pela manhã, no Follow-up; segunda-feira, pela tarde, nas maternidades; terça-feira, durante a tarde na MNSL, e às sextas-feiras no período da manhã, no Crie.

Segundo a gerente do Follow-up, a enfermeira Glória Barros, 54 crianças que nasceram na MNSL e fazem tratamento na instituição receberam a primeira de cinco doses que serão administradas do medicamento. “Iniciamos o novo ciclo de aplicação do Palivizumabe, que é um anticorpo já pronto que tem uma durabilidade de um mês. É por isso que existem cinco doses subsequentes. As crianças que nasceram prematuras, abaixo de 28 semanas ou crianças prematuras que passaram muito tempo internadas na MNSL foram cadastradas pela equipe multiprofissional do Ambulatório, onde organizamos toda uma logística para que a equipe do Crie imunizasse essas crianças”, destaca.

Vírus Sincicial Respiratório

A médica do Crie, Márcia Estela Lopes, explica que o VSR é responsável por causar a bronquiolite viral aguda e em Sergipe, já foi constatado que esse vírus circula mais entre os primeiros meses do ano. “Como o tempo de ação do Palivizumabe é de 30 dias, iniciamos a aplicação agora no final de fevereiro e seguimos até o final de junho, fechando o ciclo de cinco doses, uma a cada mês. Assim prevenimos o vírus da bronquiolite, que é uma das principais causas de óbito em crianças menores de dois anos”, ressalta.

Para Naiara Lima, mãe de Maria Alice Costa, que nasceu prematura na MNSL e desde a alta hospitalar vem fazendo tratamento no Ambulatório, é muito importante tomar o imunizante para evitar doenças respiratórias. “Minha filha nasceu com sopro no coração, ficou internada 28 dias na maternidade, depois vim fazer o acompanhamento dela aqui e, após vários exames, os especialistas descobriram que ela tem Lisencefalia que significa cérebro liso, ela é molinha e tem atraso global. Por isso, é importante tomar as vacinas para não pegar nenhuma infecção. Tudo o que a equipe daqui manda, eu faço porque confio plenamente nos profissionais”, conta.

Foto: Flávia Pacheco