SES inicia distribuição de vacina atualizada contra Covid-19 no dia 16

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu nesta terça-feira, 10, 35 mil doses da vacina Zalika, a nova versão atualizada para a Covid-19 focada na variante Ômicron. As doses do imunizante serão distribuídas aos municípios a partir da próxima segunda-feira, 16. Além disso, o Ministério da Saúde (MS) anunciou que a vacinação contra a Covid-19 agora faz parte do Calendário Nacional de Imunização, incluindo crianças de 5 meses a menores de 5 anos, além de idosos acima de 60 anos e gestantes.

O Ministério da Saúde está implementando três estratégias de vacinação: Zalika, Pfizer Baby e a XBB da Moderna. “Atualmente temos 35 mil doses da Zalika e 4.400 da vacina XBB Moderna disponíveis. A XBB pode ser administrada em crianças menores de 5 anos e adultos, enquanto a Zalika é exclusiva para maiores de 12 anos pertencentes aos grupos prioritários. Portanto, aqueles que ainda não se vacinaram ou que precisam de reforço devem procurar suas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para receber a Zalika ou a XBB”, explicou a gerente de imunização, Ilani Paulina.

Atualizações na vacinação

O Ministério da Saúde também enviou orientações aos estados sobre a estratégia de vacinação. A vacina contra a Covid-19 agora faz parte do Calendário Nacional de Imunização para gestantes e idosos. O primeiro grupo receberá uma dose por gestação, enquanto o segundo será vacinado a cada seis meses.

Os grupos prioritários, como imunocomprometidos, receberão doses a cada seis meses, enquanto os demais grupos especiais serão vacinados anualmente – incluindo cidadãos sergipanos.

Foto: Ascom SES