SES irá disponibilizar diversos serviços no ‘Sergipe é aqui’ em Poço Redondo

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) disponibilizará consultas, exames e testes rápidos na 54ª edição do ‘Sergipe é aqui’, que acontece nesta sexta-feira, 8, no município de Poço Redondo. Estarão à disposição dos moradores do município consultas e exames nas Carretas da Mulher e do Homem, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, além de avaliação odontológica para prevenção de câncer bucal. Outro serviço que também estará presente é o Castramóvel, com a castração de felinos cadastrados.

O Laboratório Central de Sergipe (Lacen) disponibilizará exames sorológicos que têm o intuito de detectar a dengue, zika, chikungunya e toxoplasmose. Além disso, o Lacen fará orientações e coleta de exames para gestantes por meio do Programa de Proteção à Gestante (Protege). Já o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) fará orientações sobre a importância da doação de sangue e a coleta de amostras, com cinco mililitros de sangue, para o cadastro de doador de medula óssea.

Os testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C na unidade móvel ‘Fique Sabendo’ têm o objetivo de promover a detecção precoce. A previsão é de 70 atendimentos para pessoas sexualmente ativas, com idade superior a 15 anos. Elas serão atendidas por ordem de chegada, de acordo com a senha liberada.

Opera Sergipe

A população do município contará com o programa Opera Sergipe para a realização de consultas e agendamento de exames pré-operatórios no prestador credenciado e marcação da data da cirurgia, caso o paciente esteja apto para o procedimento. Ao todo, o Opera Sergipe oferta 34 procedimentos eletivos para devolver a saúde e o bem-estar de milhares de sergipanos.

Outros serviços

O ‘Sorrir Sergipe’ também realizará avaliações odontológicas com o objetivo de detectar precocemente o câncer de cavidade oral, conhecido popularmente como câncer de boca. Durante a avaliação, os pacientes que apresentarem lesões suspeitas ao câncer passarão pelo olhar direcionado de um cirurgião bucomaxilofacial e estomatologista, sendo encaminhados para atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas (CEOs).

Já o Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Aquino (CER IV) estará presente na ação, com a distribuição da Cartilha do Usuário, e orientando a população sobre os serviços realizados na unidade.

Foto: Ascom SES