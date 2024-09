SES realiza abertura do ‘Outubro Rosa’ com ação nesta terça-feira

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realiza nesta terça-feira, 1º de outubro, das 8h às 13h, no Centro de Atenção de Saúde de Sergipe (Case), a abertura da campanha ‘Outubro Rosa’, mês de conscientização e prevenção contra o câncer de mama e colo do útero.

No dia “D” do Case Acolhe o ‘Outubro Rosa’ serão disponibilizados para as usuárias do Case e profissionais do Complexo da Saúde os serviços da Carreta da Mulher, como a ultrassonografia das mamas e transvaginal, exames de lâmina, verificação de sinais vitais, além de 40 mamografias no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism).

Para ter acesso aos serviços será necessária apresentação de RG ou documento de identificação com foto e cartão do SUS. Para realizar a mamografia, as mulheres acima de 40 anos deverão apresentar o exame realizado no ano anterior.

Campanha ‘Vá de Lenço’

Durante todo o mês de outubro, o Case arrecadará lenços que serão doados para mulheres em tratamento contra o câncer. A campanha ‘Vá de Lenço’ visa ajudar as pacientes oncológicas na melhora da autoestima, pois, muitas vezes, o tratamento quimioterápico faz com que os cabelos caiam.

Programação

A Saúde realizará diversas ações ao longo do mês de outubro. No dia 10, o Caism disponibilizará uma ação de educação em saúde às usuárias do Centro. No dia 22, a Carreta da Mulher estará no Presídio Feminino de Sergipe, para as mulheres privadas de liberdade, das 8h às 17h. No dia 30, a unidade itinerante atenderá as mulheres da Assembleia Legislativa de Sergipe.

No Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), a mobilização acontece durante todo o mês de outubro e chama a atenção sobre a importância do autoexame e prevenção do câncer. O Centro de Oncologia da unidade hospitalar disponibilizará exames de ultrassonografias de mama e axilas, às quartas-feiras, e tem como público-alvo colaboradoras da unidade hospitalar e familiares.

Foto ascom SES