SES realiza chamamento público para administração da UPA de Boquim

Com o objetivo de qualificar ainda mais o atendimento à população sergipana, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou nesta quarta-feira, 9, o chamamento público destinado às Organizações Sociais (OS) interessadas em administrar a Unidade de Pronto Atendimento Bernardino Mitidieri (UPA 24 horas), localizado em Boquim, no sul sergipano.

O evento aconteceu no Centro Administrativo da Saúde (CAS) e contou com a participação de quatro das cinco entidades qualificadas do país.

A unidade, além de acolher pacientes de Boquim, também assiste os municípios circunvizinhos, a exemplo de Pedrinhas, Riachão do Dantas, Indiaroba, Cristinápolis e Umbaúba. De acordo com a diretora de gestão e projeto das Organizações Sociais da SES, Jória Dias, o chamamento público visa formalizar o contrato de cogestão entre a Secretaria e a Organização Social, a qual será responsável pela gestão da unidade.

“A cogestão busca aprimorar a eficiência, implementar um novo plano de trabalho, melhorar a qualidade do atendimento e a instalação de serviços e equipamentos, possibilitando o aumento da capacidade no número de atendimentos. Além disso, existe a possibilidade de que a Unidade de Pronto Atendimento seja transformada em um Hospital de Pequeno Porte, dando mais suporte à cidade e aos municípios vizinhos”, disse Jória Dias.

Durante o evento, cada entidade apresentou dois envelopes, um com a documentação de habilitação e outro com o projeto. A seleção será baseada em 30% no valor e 70% na qualidade técnica do projeto. A comissão técnica da SES fará a análise. Se não houver recursos, o resultado final será anunciado em 15 de agosto.

Sobre a UPA

A unidade, que possui uma equipe multiprofissional de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e assistentes sociais, funciona 24 horas como centro intermediário entre as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os Hospitais Regionais, ajudando a desafogar os prontos-socorros das unidades.

Em outubro do ano passado, a UPA de Boquim recebeu quatro ventiladores pulmonares, cinco monitores multiparâmetros, cinco bombas de infusão, um negatoscópio, uma balança pediátrica, um cardioversor, dois oxímetros de mesa, um oxímetro portátil, um monocassete (CR) e um raio x fixo digital, que utiliza menor dose de radiação e melhor qualidade de imagem, maior celeridade nos exames, armazenamento e compartilhamento de forma digital e possibilidade de telelaudo.

Foto: Mário Sousa