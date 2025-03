SES realiza mutirão de exames para pacientes da fase 2 do Opera Sergipe

Para iniciar as cirurgias da fase 2 do Opera Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Hospital Cirurgia, unidade credenciada para realizar os procedimentos do programa, realizou neste sábado, 15, um mutirão de exames. Foram contemplados os 86 primeiros pacientes que farão cirurgias urológicas, bariátrica, mamoplastia redutora e mamoplastia reconstrutora no hospital.

O intuito é facilitar o acesso e agilizar o processo de agendamento das cirurgias. “Os exames laboratoriais são essenciais em qualquer processo cirúrgico, conhecidos como exames pré-operatórios. Eles variam conforme o tipo de cirurgia que o paciente irá realizar, seguindo as solicitações médicas específicas. Todos os pacientes que passaram pelo processo de seleção e tiveram suas cirurgias confirmadas são encaminhados ao médico, que solicita os exames”, explicou a referência técnica do Laboratório do Hospital Cirurgia, Graça Barros.

Durante a ação foram realizados exames de imagem, como eletrocardiograma, Raio-X, ecocardiograma, tomografia e ultrassom mamária e abdominal. Já os laboratoriais contemplam os exames hematológicos, bioquímicos e de imunologia.

A ação do Governo do Estado tem sido fundamental para pessoas que precisam fazer as cirurgias, mas não possuem condições. É o caso da lavradora Maria Eloída Ferro, 31 anos, natural do município de Boquim. Em 2015 ela teve câncer de mama, e agora, por meio do Opera Mulher, dentro do Opera Sergipe, vai realizar a cirurgia de mamoplastia reconstrutora.

“Esse programa do governo é tudo o que eu sempre quis, pois ele me deu a oportunidade de realizar o sonho de reconstruir minha mama. Hoje sou uma paciente saudável, com dez anos de remissão, e quero que outras pessoas tenham a mesma vitória. Estou mais feliz do que nunca e ansiosa para completar essa fase da minha vida”, comemorou.

Já o advogado Lucas da Conceição, 31 anos, foi realizar os exames para a cirurgia bariátrica. “Eu estive durante o lançamento da fase 2 do Opera Sergipe e fui encaminhado para os exames pré-operatórios. O processo tem sido ágil. O programa está trazendo muitos benefícios para a população sergipana, realizando sonhos para aqueles que precisam de procedimentos médicos pelo SUS, especialmente com alta demanda”, contou.

Para realizar a cirurgia urológica de remoção da pedra nos rins, a lavradora Natalie Joves dos Santos, 28 anos, também esteve no mutirão para fazer os exames laboratoriais e de imagem. “Eu estou sentindo dores há muito tempo, mas só agora tive a oportunidade de me cuidar. Acho a ação do governo muito positiva, proporcionando uma saúde melhor para quem precisa. Muitas pessoas estão aguardando e essa iniciativa vai ajudar bastante”, comemorou.

Cirurgias ofertadas

Na fase 2 do Opera Sergipe, os pacientes já regulados passarão por cirurgia bariátrica, ressecção endoscópica de próstata, endometriose, mamoplastia redutora e reconstrutora, e cirurgias de polimastia, remoção de cálculos renais, remoção de cálculos em vias urinárias e ortopédicas por videoartroscopia. Além disso, os 15 procedimentos da primeira fase do Opera, que já beneficiaram mais de 23 mil sergipanos, seguem sendo realizados.

Acesso

Para ter acesso ao Programa Opera Sergipe, o paciente deve fazer o cadastro numa Unidade Básica de Saúde (UBS) ou em um dos hospitais credenciados. As unidades da primeira fase são o Hospital Regional Amparo de Maria, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Nosso Senhor dos Passos, e Hospital e Maternidade Santa Isabel.

Já as cirurgias de alta complexidade da fase 2 são feitas no Hospital Cirurgia, Hospital do Coração Rede Primavera, Hospital Regional Amparo de Maria e Hospital e Maternidade Santa Isabel.

Após avaliação pelo médico e triagem, o paciente será encaminhado via regulação ao serviço ambulatorial especializado em cirurgia para cada procedimento, iniciando a fase preparatória no hospital credenciado.

Foto: Valter Sobrinho/SES