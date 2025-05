SES realiza Passeio Ciclístico alusivo ao ‘Maio Amarelo’ neste domingo

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) e do Núcleo de Vigilância de Violências e Acidentes (Nuviva), realiza neste domingo, 25, o passeio ciclístico em alusão à campanha Maio Amarelo com o tema ‘Desacelere. Seu Bem Maior é a Vida’. O evento tem o objetivo de conscientizar a população para a redução de acidentes no trânsito.

A concentração dos ciclistas será às 7h no Centro Administrativo da Saúde (CAS), localizado na Avenida Augusto Franco. O trajeto será em direção ao Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira), local de chegada. A ação é aberta ao público e contará com sorteio de brindes.

Para incentivar apoio a causas sociais, ao realizar a inscrição, que acontecerá no dia do evento, cada participante deverá fazer a doação de 1kg de alimento não perecível que será destinado a Central Única das Favelas (Cufa). Desta forma, o passeio também promove o bem-estar social e ajuda comunidades vulneráveis.

Percurso

Os ciclistas sairão às 8h da avenida Augusto Franco (sentido Sul), retornando embaixo do viaduto Manoel Celestino Chagas, seguindo pela avenida Augusto Franco (sentido Norte), Desembargador Maynard, Barão de Maruim, Ivo do Prado, Governador Paulo Barreto de Menezes e Jornalista Santos Santana, finalizando no Parque Governador Augusto Franco.

Foto: Ascom SES