SES recebe Ministério da Saúde para alinhar programa “Agora Tem Especialistas”

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em apoio ao Departamento de Estratégias para a Expansão e Qualificação da Atenção Especializada (DEEQAE), do Ministério da Saúde, realizou, nestas segunda-feira, 22, e terça-feira, 23, uma agenda estratégica para articulação relativas ao programa ‘Agora Tem Especialistas’.

O cronograma das atividades envolve atividades em Aracaju, dia 22 e 23, e Estância, dia 23. O programa tem o objetivo de ampliar o acesso da população a ações e serviços especializados do Sistema Único de Saúde (SUS).

A programação prevê reunião com o grupo condutor estadual do programa, que tem representação tripartite, envolvendo Ministério da Saúde, SES e municípios sergipanos, por meio do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), além de gestores e técnicos das sedes de regiões de saúde. Também haverá reuniões com entidades filantrópicas, representantes de planos de saúde, setor privado e secretários municipais de saúde.

De acordo com a diretora de Atenção Especializada em Saúde da SES, Neuzice Lima, destacou que o processo de implementação do programa Agora Tem Especialistas exige várias frentes de trabalho e uma soma de esforços. “Por isso, realizamos essa agenda nos dias 22 e 23, com objetivo de tirar dúvidas não apenas do grupo condutor, mas, também, de diretores da Secretaria e de outros atores importantes, como a Federação dos Hospitais Filantrópicos (Federase), hospitais privados e planos de saúde. Cada um pode entender em qual componente se encaixa e como pode aderir ou executar suas ações”, explicou.

Durante os dois dias, além das discussões técnicas, houve visitas a instituições que estão se adequando para a execução dos procedimentos previstos nos componentes do programa.

Segundo a assessora do DEEQAE, Laís de Almeida Relvas, o Ministério da Saúde está visitando estados e municípios para apoiar a implementação do programa Agora Tem Especialistas. “Embora seja uma iniciativa nova do Governo Federal, o programa reúne experiências já bem-sucedidas. Além disso, traz novos componentes para ampliar a oferta de atenção especializada, com o objetivo de reduzir o tempo de espera no SUS para consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos”, destacou.

O Agora Tem Especialistas foi criado em maio de 2025 a partir da reestruturação de iniciativas anteriores, como o Programa Nacional de Redução de Filas e o Mais Acesso a Especialistas. Outro destaque é o Componente SUS Digital, que busca integrar sistemas de regulação e ampliar o uso do telessaúde, garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento. A proposta é reduzir as filas de exames, consultas e cirurgias, assegurando que os usuários do SUS tenham acesso ao tratamento em tempo oportuno. “Atualmente, o Agora Tem Especialistas é composto por oito componentes de atuação, com foco na realização de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos, sendo que as cirurgias já estão sendo realizadas pelo Opera Sergipe, que já ultrapassou 30 mil procedimentos”, complementa Neuzice Lima.

