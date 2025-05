SES reforça atendimento de urgência com entrega de ambulâncias no interior

Com o intuito de descentralizar os serviços de saúde, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), entregou, na segunda-feira, 5, três ambulâncias nos municípios de Pedrinhas, Tomar do Geru e Umbaúba. As viaturas foram remanejadas para o interior, em virtude da renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe).

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, desctacou que a entrega dessas ambulâncias proporcionará mais conforto e agilidade no transporte de pacientes. “Essa ação do Governo do Estado, visa descentralizar os serviços de saúde, garantindo que a população tenha acesso à assistência necessária. Que essas viaturas tragam dignidade e qualidade no atendimento à população”, disse enfatizando que cada minuto conta quando se fala em salvar vidas.

As viaturas são essenciais para garantir um atendimento rápido e eficiente à população, especialmente em situações de emergência. Segundo a secretária de Saúde do município de Umbaúba, Priscila Cardoso, a cidade ampliará a capacidade de transporte de pacientes. “Antes, enfrentávamos dificuldades para transportar nossos pacientes, mas agora temos um suporte adequado para atender às demandas médicas de Umbaúba”, ressaltou Priscila.

População aprova

Para o aposentado Antônio José, do município de Tomar do Geru, ambulância é um marco significativo para o município. “Durante 30 anos como motorista da prefeitura, nunca tivemos a oportunidade de contar com um transporte adequado para emergências médicas. Essa nova ambulância representa um avanço crucial para o atendimento à saúde da população, disse o aposentado Antônio José, do município de Tomar do Geru.

A aposentada, Maria Filomena, 72 anos, também ficou muito satisfeita com a entrega das ambulâncias em Pedrinhas. “Isso é uma grande melhoria para nossa saúde. Ela será essencial para os atendimentos em outras cidades, seja para Lagarto, Boquim ou qualquer outro lugar que precisarmos”, agradeceu Maria.

Durante as entregas, o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, visitou também as obras de ampliação na Unidade de Pronto Atendimento Bernardino Mitidieri (UPA 24 horas), localizada em Boquim. A reforma faz parte do plano do Governo do Estado em descentralizar os serviços de saúde, equipando e ampliando as unidades de saúde no interior do estado.

Foto: Valter Sobrinho