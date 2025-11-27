SES reforça conscientização sobre o câncer de mama e a importância do cuidado

No Dia Nacional de Luta Contra o Câncer de Mama, celebrado nesta quinta-feira, 27, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), reforça a importância da conscientização sobre a doença e da adoção contínua de cuidados preventivos ao longo de todo o ano. A doença segue como o tipo de câncer que mais provoca mortes entre mulheres no Brasil.

O autocuidado é o primeiro passo para a prevenção. Entre as medidas, está a palpação das mamas uma vez por mês, preferencialmente após o período menstrual, hábito que ajuda a identificar possíveis nódulos, feridas ou retrações na mama. Além disso, o exame de mamografia é considerado o exame de rastreamento mais eficaz para a detecção da doença.

De acordo com a referência técnica médica do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), Myrthis Ribeiro, o exame é simples, rápido, indolor e capaz de identificar alterações que ainda não podem ser percebidas no autoexame. “A recomendação é que mulheres a partir dos 40 anos realizem a mamografia anualmente, ou conforme orientação médica, para aumentar as chances de identificação precoce de nódulos não palpáveis”, destacou.

Além dos nódulos, sinais como aspecto de casca de laranja na pele, secreções mamilares sanguinolentas ou rosadas, inflamações e alterações de forma ou textura das mamas também devem acender o alerta e motivar a busca imediata por atendimento médico. “Muitas mulheres não percebem nódulos, mas notam outras alterações sutis, que podem ser igualmente importantes na identificação da doença”, alertou Myrthis.

Importância da prevenção

A prevenção é fundamental para o diagnóstico precoce. A diarista Josinete Ferreira, 52 anos, realizou a mamografia pela primeira vez após sentir dores no braço esquerdo. “Eu nunca tive o hábito de ir ao médico, mas comecei a sentir dores e a médica pediu vários exames, incluindo a mamografia. Achei importante fazer, principalmente por ser a primeira vez. Agora, quero manter uma rotina de cuidados porque a gente acha que está tudo bem, mas precisa se cuidar”, pontuou.

A merendeira Ana Angélica Conceição, 44 anos, também reforçou o valor do cuidado regular. “Faço a mamografia todo ano como forma de prevenção porque quanto mais cedo a gente se cuida, melhor. Já frequento o Caism há dois anos e sempre fui bem atendida. Consigo marcar tudo rápido pelo postinho do meu povoado. Acho essencial que as mulheres procurem fazer a mamografia e não esperem aparecer um problema. Prevenção é saúde”, contou.

Como ter acesso

Para ter acesso ao exame de mamografia, é necessário que as mulheres procurem uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de seu município para realizar uma avaliação prévia com um profissional de saúde. O médico ou enfermeiro fará a solicitação do exame de mamografia de rastreamento (para mulheres acima de 40 anos) e posteriormente farão o encaminhamento para o Caism, a partir do agendamento por meio do complexo regulatório.

Foto: Valter Sobrinho