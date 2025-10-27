SES reforça importância do cuidado integral com a população negra

O Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra é uma importante iniciativa que tem o intuito de promover o cuidado integral da população negra, conscientizando a prevenção e o acesso com equidade aos serviços de saúde. A data é celebrada nesta segunda-feira, 27, e, por isso, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça a mobilização em prol de políticas públicas para enfrentar desigualdades históricas no setor da saúde.

No Brasil, a população negra apresenta maior vulnerabilidade a certas doenças, como anemia falciforme, hipertensão e complicações durante a gestação, incluindo a mortalidade materno-fetal. Portanto, a atenção direcionada a essas questões é essencial para garantir saúde e bem-estar a todos.

De acordo com a referência técnica de equidade em saúde da SES, Karla Melo, a secretaria vem realizando um trabalho para a implementação da Política de Saúde Integral da População Negra. “Em Sergipe, mais de 70% da população é negra, conforme o último censo do IBGE. Por isso, a iniciativa busca transcender a formalidade da legislação existente, transformando políticas em ações concretas que possam melhorar a qualidade de vida da população negra”, destacou.

Ações desenvolvidas

A partir da I Jornada Estadual de Saúde da População Negra, foi instituído um Grupo de Trabalho (GT) com a participação de representantes da sociedade civil, contribuindo para estruturar o Comitê Estadual de Saúde da População Negra, que está em fase final de implantação e, em breve, com a publicação da portaria. O novo Comitê terá a função de implementar, de forma efetiva, a Política de Saúde Integral da População Negra em Sergipe.

“Também atuamos em parceria com o Conselho Estadual da Promoção da Igualdade Racial de Sergipe [CEPIR/SE] e com a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania [Seasic], contribuindo para a construção de políticas públicas voltadas à população negra e levando as demandas específicas da área da saúde”, ressaltou a referência técnica.

Foto: Ascom SES