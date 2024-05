SES reúne ciclistas para conscientizar sobre a segurança no trânsito

A ação em alusão à campanha Maio Amarelo contou com mais de 900 participantes

A manhã deste domingo, 26, começou com um passeio ciclístico que não só promoveu conscientização sobre a segurança no trânsito, como também contou com uma ação social que arrecadou alimentos para comunidades vulneráveis locais. A ação foi realizada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) e do Núcleo de Vigilância de Violências e Acidentes (Nuviva), em alusão ao Maio Amarelo, cujo tema este ano é ‘Paz no trânsito começa por você’, e contou com mais de 900 participantes.

O passeio ciclístico teve como objetivo promover a conscientização de ciclistas e demais usuários do trânsito, como os motoristas e pedestres, sobre a importância da segurança no trânsito, e enfatizar a necessidade de atitudes responsáveis e respeitosas para reduzir acidentes e promover um ambiente mais seguro nas vias. Além disso, a ação visou incentivar a participação da comunidade local, fomentando a mobilidade sustentável e fortalecendo a colaboração entre setores.

Para o diretor da Vigilância em Saúde da SES, Marco Aurélio, as ações que envolvem atividade física sempre possuem um alto potencial, pois, além de promoverem a conscientização, oferecem um momento de bem-estar aos participantes. “É essencial que as nossas mobilizações contenham vários benefícios para a população. A campanha do Maio Amarelo é importante para que repensemos a nossa função no trânsito, o quanto uma atitude nossa afeta diretamente na vida do outro. Tendo essa consciência, evitamos uma grande cadeia de problemas”, ressaltou o diretor.

Durante o percurso do passeio ciclístico, foi realizada a entrega de material informativo e educativo do trânsito. A novidade deste ano foi o apoio às comunidades vulneráveis locais. Os ciclistas que participaram do evento levaram um um quilo de alimento não perecível; as arrecadações serão destinadas à Central Única das Favelas (Cufa), que desempenha um papel fundamental quando se trata de inclusão.

A presidente da Cufa, Verônica Paiva, explicou que os alimentos serão destinados para as famílias que já são cadastradas na organização. “Fomos convidados pela Companhia de Polícia de Trânsito (CPtran), que são os nossos parceiros. É uma imensa gratidão, pois cerca de 250 famílias são beneficiadas por meio desse programa de alimentação, que damos o nome de ‘segurança alimentar’”, disse a presidente.

Participação da população

O ciclista Marcos Santos, de 41 anos, revelou que ama fazer atividade física e parabenizou a ação de mobilização feita pela SES. “Toda chance que tenho de pedalar, estou fazendo. Mas essa campanha sempre me chama atenção, pois sabemos da necessidade de estarmos atentos ao trânsito. Muitos ciclistas e pedestres são atropelados diariamente por causa, muitas vezes, da pressa do motorista ou motociclista. Temos que mudar essa realidade, e estamos aqui para isso; como diz o tema, vamos ter paz”, comentou.

A bióloga e professora Luciene Barbosa, 57, também aprovou a ação conjunta da Saúde com os vários órgãos. “Eu acho maravilhoso; deveria ter mais ações assim, pois estimulam muito a população ao cuidado consigo e com os outros. Moro no bairro Coroa do Meio e já vim pedalando para esquentar. Aqui tem muita energia, as pessoas felizes, isso é o que a atividade física faz na vida das pessoas”, concluiu Luciane.

Parcerias e colaborações

A SES contou com a parceria de diversões órgãos para a realização do passeio ciclístico: o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE), o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) e a Fundação Estadual da Saúde (Funesa); além da colaboração da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju.

Percurso

A concentração dos ciclistas aconteceu às 7 horas no Centro Administrativo da Saúde (CAS), localizado na Avenida Augusto Franco, e o trajeto foi em direção ao Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira), local de chegada.

Foto: Mário Sousa